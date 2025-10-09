Зеленский анонсировал активизацию дальнобойных санкций против россии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас необходимо быть значительно активнее во всем, что касается подготовки и выполнения дальнобойных санкций против россии, ведь чем более результативной Украина будет в дальнобойности, тем быстрее можно достичь мира. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Военные вопросы. Очень подробно обсудили с военным командованием применение нашего дальнобойного оружия – применение наших ракет, применение наших дронов. Некоторые вещи, касающиеся производства, поставок в армию, тренировки наших экипажей. Задача сейчас – быть значительно активнее во всем, что касается подготовки и выполнения дальнобойных санкций против россии. Чем более результативной Украина будет в дальнобойности, тем быстрее мы сможем достичь мира - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинское дальнобойное оружие становится ощутимо качественнее, а потому необходимо ощутимо масштабировать применение.

Имеем четкие планы по этому на ближайшие месяцы. Все должно быть реализовано. Украинская меткость уже видна, должно быть больше. Это абсолютно справедливо, что Украина наносит ответные удары, точечные удары, и, в отличие от россии, мы знаем, чего хотим достичь. Безусловно, мира. Мы не ведем войну ради войны, как это делает россия. И уже даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не путин. Пока что - добавил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет наносить ответные удары по объектам российской инфраструктуры в ответ на атаки по энергетике и другим критическим сетям Украины. По его словам, изменения позиции нет – это реакция на постоянные удары, идущие с белгородского направления.