Венгрия подаст в суд на ЕС из-за плана запрета импорта российского газа

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство будет оспаривать план ЕС по прекращению импорта российской энергетики до конца 2027 года. Орбан считает этот план нарушением европейского законодательства и попыткой обойти право вето в отношении санкций.

Венгрия подаст в суд на ЕС из-за плана запрета импорта российского газа

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в эфире госСМИ пообещал, что Венгрия будет оспаривать план Европейского Союза прекратить импорт российской энергетики, передает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в пятницу в эфире государственного радио, что его правительство подаст в суд на Европейский Союз из-за решения ЕС постепенно отказаться от импорта российского газа.

Орбан обвинил блок в попытке обойти его право вето в отношении санкций в отношении российской энергетики, используя вместо этого торговые правила в своем плане постепенного прекращения всего импорта российской нефти и газа до конца 2027 года.

Представитель Будапешта считает, что соответствующий план является "нарушением европейского законодательства, верховенства права и европейского сотрудничества".

Венгрия хочет покупать ядерное топливо у США - Сийярто22.10.25, 17:54 • 2874 просмотра

Консервативный политик также заявил, что план ЕС по отмене импорта энергетики из РФ - "больше не санкция, а мера торговой политики".

Санкции требуют единогласия, тогда как решения по торговой политике требуют лишь большинства голосов

- заявил Орбан.

"Мы обращаемся в Европейский суд по этому вопросу", – сказал Орбан.

"Это вопиюще.. Они заплатят за это очень высокую цену", добавил он.

Тайные агенты Орбана: Венгрию проверяют на предмет шпионских операций внутри ЕС09.10.25, 17:07 • 4367 просмотров

Лидер национал-консерваторов также объявил, что изучает "другие, нелегальные пути", чтобы отговорить Брюссель от этого решения, хотя он не предоставил подробностей.

Справка

Считается, что Венгрия сильно зависит от российского ископаемого топлива. Правительство страны обращалось с просьбой об исключениях в вопросе санкций на российские энергоресурсы. Также официальный Будапешт еще с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в начале 2022 года, обещал наложить вето на санкции ЕС.

Напомним

Венгерская нефтеперерабатывающая компания Mol заявила, что может закупать большую часть нефти из нероссийских источников. Это свидетельствует об изменении тона перед встречей между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Венгрия получила освобождение от санкций США на строительство АЭС13.11.25, 10:37 • 2994 просмотра

