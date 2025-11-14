Угорщина подасть до суду на ЄС через план заборони імпорту російського газу

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан в ефірі держЗМІ пообіцяв, що Угорщина оскаржуватиме план Європейського Союзу припинити імпорт російської енергетики, передає УНН із посиланням на Еuronews.

Деталі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив у п'ятницю в ефірі державного радіо, що його уряд подасть до суду на Європейський Союз через рішення ЄС поступово відмовитися від імпорту російського газу.

Орбан звинуватив блок у спробі обійти його право вето щодо санкцій щодо російської енергетики, використовуючи натомість торговельні правила у своєму плані поступового припинення всього імпорту російської нафти та газу до кінця 2027 року.

Представник Будапешта вважає, що відповідний план є "порушенням європейського законодавства, верховенства права та європейської співпраці".

Консервативний політик також заявив, що план ЄС щодо скасування імпорту енергетики з рф - "більше не санкція, а захід торговельної політики".

Санкції вимагають одностайності, тоді як рішення щодо торговельної політики вимагають лише більшості голосів - заявив Орбан.

"Ми звертаємося до Європейського суду з цього питання", – сказав Орбан.

"Це кричуще.. Вони заплатять за це дуже високу ціну", додав він.

Лідер націонал-консерваторів також оголосив, що вивчає "інші, нелегальні шляхи", щоб відмовити Брюссель від цього рішення, хоча він не надав подробиць.

Довідка

Вважається, що Угорщина сильно залежить від російського викопного палива. Уряд країни звертався з проханням про винятки у питанні санкцій на російські енергоресурси. Також офіційний Будапешт ще з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну на початку 2022 року, обіцяв накласти вето на санкції ЄС.

Нагадаємо

Угорська нафтопереробна компанія Mol заявила, що може закуповувати більшу частину нафти з неросійських джерел. Це свідчить про зміну тону перед зустріччю між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

