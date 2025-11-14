$42.060.03
14 листопада, 18:09
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Угорщина подасть до суду на ЄС через план заборони імпорту російського газу

Київ • УНН

 • 2562 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд оскаржуватиме план ЄС щодо припинення імпорту російської енергетики до кінця 2027 року. Орбан вважає цей план порушенням європейського законодавства та спробою обійти право вето щодо санкцій.

Угорщина подасть до суду на ЄС через план заборони імпорту російського газу

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан в ефірі держЗМІ пообіцяв, що Угорщина оскаржуватиме план Європейського Союзу припинити імпорт російської енергетики, передає УНН із посиланням на Еuronews.

Деталі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив у п'ятницю в ефірі державного радіо, що його уряд подасть до суду на Європейський Союз через рішення ЄС поступово відмовитися від імпорту російського газу.

Орбан звинуватив блок у спробі обійти його право вето щодо санкцій щодо російської енергетики, використовуючи натомість торговельні правила у своєму плані поступового припинення всього імпорту російської нафти та газу до кінця 2027 року.

Представник Будапешта вважає, що відповідний план є "порушенням європейського законодавства, верховенства права та європейської співпраці".

Угорщина хоче купувати ядерне паливо у США - Сіярто22.10.25, 17:54 • 2874 перегляди

Консервативний політик також заявив, що план ЄС щодо скасування імпорту енергетики з рф - "більше не санкція, а захід торговельної політики".

Санкції вимагають одностайності, тоді як рішення щодо торговельної політики вимагають лише більшості голосів

- заявив Орбан.

"Ми звертаємося до Європейського суду з цього питання", – сказав Орбан.

"Це кричуще.. Вони заплатять за це дуже високу ціну", додав він.

Таємні агенти Орбана: Угорщину перевіряють щодо шпигунських операцій у середині ЄС 09.10.25, 17:07 • 4367 переглядiв

Лідер націонал-консерваторів також оголосив, що вивчає "інші, нелегальні шляхи", щоб відмовити Брюссель від цього рішення, хоча він не надав подробиць.

Довідка

Вважається, що Угорщина сильно залежить від російського викопного палива. Уряд країни звертався з проханням про винятки у питанні санкцій на російські енергоресурси. Також офіційний Будапешт ще з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну на початку 2022 року, обіцяв накласти вето на санкції ЄС.

Нагадаємо

Угорська нафтопереробна компанія Mol заявила, що може закуповувати більшу частину нафти з неросійських джерел. Це свідчить про зміну тону перед зустріччю між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Угорщина отримала звільнення від санкцій США на будівництво АЕС13.11.25, 10:37 • 3040 переглядiв

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Європейський Союз
Угорщина