Угорщина отримала звільнення від санкцій США на будівництво АЕС
УНН
Білий дім підтвердив звільнення Угорщини від санкцій США щодо будівництва нових енергоблоків АЕС російською корпорацією "росатом".
Білий дім підтвердив агентству Reuters, що США звільнили Угорщину від американських санкцій щодо будівництва нових енергоблоків атомної електростанції російською корпорацією "росатом". Пише УНН із посиланням на Radio Free Europe та Еuronews.
Деталі
Будапешт досяг домовленості про те, що Угорщині буде надано звільнення від санкцій США щодо російських джерел енергії та будівництва енергоблоків атомної станції, яке ведеться російською корпорацією "росатом".
Нещодавно Петер Сіярто, угорський консервативний політик, міністр закордонних справ, у своєму дописі зазначив, що у Вашингтоні "було досягнуто домовленості про те, що Угорщина отримає звільнення від американських санкцій щодо російських енергоносіїв".
"Звільнення на один рік", – підтвердив Білий дім агентству Reuters, а також в офіційному електронному листі, надісланому іншим ЗМІ у відповідь на запити.
Також з'ясувалося, що об'єкти атомної енергетики, які будує рф в Угорщині, будуть теж звільнені від дії санкцій.
Дозвіл на роботу російської корпорації "росатом" в Угорщині пояснив держсекретар США Марко Рубіо. Посадовець зазначив, що виняток зроблено для забезпечення енергетичної безпеки Угорщини.
Їм потрібно її добудувати. Але проект розроблений і здійснюється російською компанією, і ми хочемо, щоб його могли завершити
Нагадаємо
Угорщина планує купувати ядерне паливо у США, але не припинятиме імпорт з росії. Це дозволить диверсифікувати закупівлі та забезпечити безпечне обслуговування атомних потужностей.
