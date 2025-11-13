Венгрия получила освобождение от санкций США на строительство АЭС

Белый дом подтвердил агентству Reuters, что США освободили Венгрию от американских санкций в отношении строительства новых энергоблоков атомной электростанции российской корпорацией "росатом". Пишет УНН со ссылкой на Radio Free Europe и Euronews.

Будапешт достиг договоренности о том, что Венгрии будет предоставлено освобождение от санкций США в отношении российских источников энергии и строительства энергоблоков атомной станции, которое ведется российской корпорацией "росатом".

Недавно Петер Сийярто, венгерский консервативный политик, министр иностранных дел, в своем сообщении отметил, что в Вашингтоне "была достигнута договоренность о том, что Венгрия получит освобождение от американских санкций в отношении российских энергоносителей".

"Освобождение на один год", – подтвердил Белый дом агентству Reuters, а также в официальном электронном письме, отправленном другим СМИ в ответ на запросы.

Также выяснилось, что объекты атомной энергетики, которые строит РФ в Венгрии, будут также освобождены от действия санкций.

Разрешение на работу российской корпорации "росатом" в Венгрии объяснил госсекретарь США Марко Рубио. Чиновник отметил, что исключение сделано для обеспечения энергетической безопасности Венгрии.

Им нужно ее достроить. Но проект разработан и осуществляется российской компанией, и мы хотим, чтобы его могли завершить