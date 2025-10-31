Не могли пройти без участия специалистов "Росатома": Сибига о российских обстрелах подстанций украинских АЭС

$42.080.01
20:50 • 824 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
18:17 • 10517 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
17:29 • 18287 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
16:15 • 19125 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 24250 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 27337 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 41868 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 20313 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 38024 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17259 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 24610 просмотра
На Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаум и мгновенно сбежал в Венгрию31 октября, 12:27 • 4944 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 30165 просмотра
В Житомирской области два автомобиля подорвались на взрывных устройствах, есть погибшие и раненыеPhoto15:37 • 4470 просмотра
Венесуэла запросила у россии, Китая и Ирана срочную военную поддержку на фоне возможного конфликта с США17:42 • 12104 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 30290 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 41872 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 38027 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto31 октября, 10:39 • 40622 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 47133 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Руслан Кравченко
Геннадий Труханов
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Иран
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 30290 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 24682 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 33906 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 66226 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 70067 просмотра
Техника
Вашингтон Пост
Отопление
Крылатая ракета Storm Shadow
R-360 Нептун

Не могли пройти без участия специалистов "Росатома": Сибига о российских обстрелах подстанций украинских АЭС

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российские обстрелы подстанций украинских АЭС не могли пройти без участия специалистов "Росатома". МАГАТЭ подтвердило повреждения подстанций, обеспечивающих безопасную работу украинских атомных электростанций.

Не могли пройти без участия специалистов "Росатома": Сибига о российских обстрелах подстанций украинских АЭС

Российские обстрелы подстанций украинских АЭС не могли пройти без участия специалистов "Росатома". Об этом заявил в соцсети Х министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

МАГАТЭ подтвердило повреждение подстанций, обеспечивающих безопасную работу украинских атомных электростанций, в результате российских ударов. Это еще один пример того, как Россия угрожает ядерной безопасности европейского континента и нарушает международное право. Важно отметить, что такие удары не могли быть осуществлены без помощи специалистов "Росатома" 

- написал Сибига.

Он отметил, что Украина призывает международное сообщество осудить такие безрассудные действия, прекратить любое сотрудничество с Россией в области атомной энергетики и ввести санкции против "Росатома".

МАГАТЭ после атаки РФ 30 октября зафиксировало повреждения подстанций, критических для ядерной безопасности в Украине.

Павел Башинский

Война в Украине
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Андрей Сибига
Международное агентство по атомной энергии
Украина