Не могли пройти без участия специалистов "Росатома": Сибига о российских обстрелах подстанций украинских АЭС
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российские обстрелы подстанций украинских АЭС не могли пройти без участия специалистов "Росатома". МАГАТЭ подтвердило повреждения подстанций, обеспечивающих безопасную работу украинских атомных электростанций.
Российские обстрелы подстанций украинских АЭС не могли пройти без участия специалистов "Росатома". Об этом заявил в соцсети Х министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.
МАГАТЭ подтвердило повреждение подстанций, обеспечивающих безопасную работу украинских атомных электростанций, в результате российских ударов. Это еще один пример того, как Россия угрожает ядерной безопасности европейского континента и нарушает международное право. Важно отметить, что такие удары не могли быть осуществлены без помощи специалистов "Росатома"
Он отметил, что Украина призывает международное сообщество осудить такие безрассудные действия, прекратить любое сотрудничество с Россией в области атомной энергетики и ввести санкции против "Росатома".
Напомним
МАГАТЭ после атаки РФ 30 октября зафиксировало повреждения подстанций, критических для ядерной безопасности в Украине.