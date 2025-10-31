МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій

МАГАТЕ після атаки рф 30 жовтня зафіксувало пошкодження підстанцій, критичних для ядерної безпеки в Україні, про що повідомило у звіті, пише УНН.

МАГАТЕ отримало інформацію про військову діяльність в Україні рано... вранці (30 жовтня - ред.), яка призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки в Україні - ідеться у звіті.

"Після цього команди МАГАТЕ на Південно-Українській АЕС (ПУАЕС) та Хмельницькій АЕС (ХАЕС) повідомили, що кожна з станцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередачі. Окрім того, команда МАГАТЕ на Рівненській атомній електростанції (РАЕС) повідомила, що станція зменшила потужність двох зі своїх чотирьох блоків на прохання оператора мережі", - сказано у звіті МАГАТЕ.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються дуже реальними та постійно присутніми, - сказав Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. - Я знову закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних установок та повної поваги до семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та захисту".

Доповнення

30 жовтня рф завдала масованого комбінованого удару по Україні, атакувавши у тому числі енергетику.

