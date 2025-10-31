$42.080.01
48.980.00
ukenru
07:20 • 620 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 4540 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
05:58 • 8990 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
30 жовтня, 16:50 • 36330 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 40367 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 32895 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 63773 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 13013 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27975 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 26738 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВАPhoto30 жовтня, 22:19 • 16219 перегляди
П'ятьом чоловікам висунули звинувачення у смерті онука Роберта Де Ніро30 жовтня, 22:32 • 10900 перегляди
У Південній Іспанії зафіксували рідкісну іберійську рись з білою шерстю30 жовтня, 23:29 • 11390 перегляди
Командири рф страчують солдатів, які відмовляються воювати в Україні – розслідування "Верстки"02:35 • 14994 перегляди
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto06:24 • 6538 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 45866 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 63778 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 58983 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 118339 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 108164 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Густаво Петро
Джером Пауелл
Майк Джонсон (політик)
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Велика Британія
Суми
Реклама
УНН Lite
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 14812 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 47257 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 52824 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 75778 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 79271 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Фільм
Дипломатка
Соціальна мережа

МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій

Київ • УНН

 • 4586 перегляди

МАГАТЕ після атаки рф 30 жовтня зафіксувала пошкодження критично важливих підстанцій. Команди МАГАТЕ на Південно-Українській АЕС та Хмельницькій АЕС повідомили про втрату доступу до зовнішніх ліній електропередачі.

МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій

МАГАТЕ після атаки рф 30 жовтня зафіксувало пошкодження підстанцій, критичних для ядерної безпеки в Україні, про що повідомило у звіті, пише УНН.

МАГАТЕ отримало інформацію про військову діяльність в Україні рано... вранці (30 жовтня - ред.), яка призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки в Україні

- ідеться у звіті.

"Після цього команди МАГАТЕ на Південно-Українській АЕС (ПУАЕС) та Хмельницькій АЕС (ХАЕС) повідомили, що кожна з станцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередачі. Окрім того, команда МАГАТЕ на Рівненській атомній електростанції (РАЕС) повідомила, що станція зменшила потужність двох зі своїх чотирьох блоків на прохання оператора мережі", - сказано у звіті МАГАТЕ.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються дуже реальними та постійно присутніми, - сказав Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. - Я знову закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних установок та повної поваги до семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та захисту".

Доповнення

30 жовтня рф завдала масованого комбінованого удару по Україні, атакувавши у тому числі енергетику.

"Складний комбінований удар": Зеленський відреагував на атаку рф понад 650 дронами і 50 ракетами30.10.25, 11:26 • 3366 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна