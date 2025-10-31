МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
Киев • УНН
МАГАТЭ после атаки рф 30 октября зафиксировало повреждение критически важных подстанций. Команды МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили о потере доступа к внешним линиям электропередачи.
МАГАТЭ после атаки рф 30 октября зафиксировало повреждения подстанций, критических для ядерной безопасности в Украине, о чем сообщило в отчете, пишет УНН.
МАГАТЭ получило информацию о военной деятельности в Украине рано... утром (30 октября - ред.), которая привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности в Украине
"После этого команды МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) и Хмельницкой АЭС (ХАЭС) сообщили, что каждая из станций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередачи. Кроме того, команда МАГАТЭ на Ровенской атомной электростанции (РАЭС) сообщила, что станция уменьшила мощность двух из своих четырех блоков по просьбе оператора сети", - сказано в отчете МАГАТЭ.
"Угрозы для ядерной безопасности остаются очень реальными и постоянно присутствующими, - сказал Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. - Я снова призываю к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок и полному уважению семи неотъемлемых столпов ядерной безопасности и защиты".
Дополнение
30 октября рф нанесла массированный комбинированный удар по Украине, атаковав в том числе энергетику.
"Сложный комбинированный удар": Зеленский отреагировал на атаку рф более 650 дронами и 50 ракетами30.10.25, 11:26 • 3358 просмотров