МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций

МАГАТЭ после атаки рф 30 октября зафиксировало повреждения подстанций, критических для ядерной безопасности в Украине, о чем сообщило в отчете, пишет УНН.

МАГАТЭ получило информацию о военной деятельности в Украине рано... утром (30 октября - ред.), которая привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности в Украине - говорится в отчете.

"После этого команды МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) и Хмельницкой АЭС (ХАЭС) сообщили, что каждая из станций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередачи. Кроме того, команда МАГАТЭ на Ровенской атомной электростанции (РАЭС) сообщила, что станция уменьшила мощность двух из своих четырех блоков по просьбе оператора сети", - сказано в отчете МАГАТЭ.

"Угрозы для ядерной безопасности остаются очень реальными и постоянно присутствующими, - сказал Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. - Я снова призываю к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок и полному уважению семи неотъемлемых столпов ядерной безопасности и защиты".

Дополнение

30 октября рф нанесла массированный комбинированный удар по Украине, атаковав в том числе энергетику.

