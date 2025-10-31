$42.080.01
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 4696 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 34860 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 39018 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 31886 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 62188 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 12767 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 27922 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 26554 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУ
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28475 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций

Киев • УНН

 • 1742 просмотра

МАГАТЭ после атаки рф 30 октября зафиксировало повреждение критически важных подстанций. Команды МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили о потере доступа к внешним линиям электропередачи.

МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций

МАГАТЭ после атаки рф 30 октября зафиксировало повреждения подстанций, критических для ядерной безопасности в Украине, о чем сообщило в отчете, пишет УНН.

МАГАТЭ получило информацию о военной деятельности в Украине рано... утром (30 октября - ред.), которая привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности в Украине

- говорится в отчете.

"После этого команды МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) и Хмельницкой АЭС (ХАЭС) сообщили, что каждая из станций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередачи. Кроме того, команда МАГАТЭ на Ровенской атомной электростанции (РАЭС) сообщила, что станция уменьшила мощность двух из своих четырех блоков по просьбе оператора сети", - сказано в отчете МАГАТЭ.

"Угрозы для ядерной безопасности остаются очень реальными и постоянно присутствующими, - сказал Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. - Я снова призываю к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок и полному уважению семи неотъемлемых столпов ядерной безопасности и защиты".

Дополнение

30 октября рф нанесла массированный комбинированный удар по Украине, атаковав в том числе энергетику.

"Сложный комбинированный удар": Зеленский отреагировал на атаку рф более 650 дронами и 50 ракетами30.10.25, 11:26 • 3358 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Украина