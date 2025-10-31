Не могли пройти без участі фахівців "Росатому": Сибіга про російські обстріли підстанцій українських АЕС
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російські обстріли підстанцій українських АЕС не могли пройти без участі фахівців "Росатому". МАГАТЕ підтвердило пошкодження підстанцій, що забезпечують безпечну роботу українських атомних електростанцій.
Російські обстріли підстанцій українських АЕС не могли пройти без участі фахівців "Росатому". Про це заявив в соцмережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.
МАГАТЕ підтвердило пошкодження підстанцій, що забезпечують безпечну роботу українських атомних електростанцій, внаслідок російських ударів. Це ще один приклад того, як росія загрожує ядерній безпеці європейського континенту та порушує міжнародне право. Важливо зазначити, що такі удари не могли бути здійснені без допомоги фахівців "Росатома"
Він зазначив, що Україна закликає міжнародну спільноту засудити такі безрозсудні дії, припинити будь-яку співпрацю з росією в галузі атомної енергетики та запровадити санкції проти "Росатома".
Нагадаємо
МАГАТЕ після атаки рф 30 жовтня зафіксувало пошкодження підстанцій, критичних для ядерної безпеки в Україні.