Не могли пройти без участі фахівців "Росатому": Сибіга про російські обстріли підстанцій українських АЕС

20:50 • 1398 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
18:17 • 11015 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
17:29 • 18612 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
16:15 • 19429 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 24506 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 27437 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 42087 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 20349 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 38182 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 17280 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
На Закарпатті мобілізований адвокат протаранив шлагбаум і у мить втік до Угорщини
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
ВМС України вразили орловську ТЕЦ та підстанцію ракетами "Нептун"
На Житомирщині два автомобілі підірвалися на вибухових пристроях, є загиблі і поранені
Венесуела попросила у росії, Китаю та Ірану термінову військову підтримку на фоні можливого конфлікту з США
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 38182 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на Геловін
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожай
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію
Не могли пройти без участі фахівців "Росатому": Сибіга про російські обстріли підстанцій українських АЕС

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російські обстріли підстанцій українських АЕС не могли пройти без участі фахівців "Росатому". МАГАТЕ підтвердило пошкодження підстанцій, що забезпечують безпечну роботу українських атомних електростанцій.

Не могли пройти без участі фахівців "Росатому": Сибіга про російські обстріли підстанцій українських АЕС

Російські обстріли підстанцій українських АЕС не могли пройти без участі фахівців "Росатому". Про це заявив в соцмережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.

МАГАТЕ підтвердило пошкодження підстанцій, що забезпечують безпечну роботу українських атомних електростанцій, внаслідок російських ударів. Це ще один приклад того, як росія загрожує ядерній безпеці європейського континенту та порушує міжнародне право. Важливо зазначити, що такі удари не могли бути здійснені без допомоги фахівців "Росатома" 

- написав Сибіга.

Він зазначив, що Україна закликає міжнародну спільноту засудити такі безрозсудні дії, припинити будь-яку співпрацю з росією в галузі атомної енергетики та запровадити санкції проти "Росатома".

МАГАТЕ після атаки рф 30 жовтня зафіксувало пошкодження підстанцій, критичних для ядерної безпеки в Україні.

Павло Башинський

