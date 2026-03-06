Венгрия прекратит транзит товаров для Украины - Орбан озвучил условие возобновления
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна остановит транзит важных для Украины поставок. Это продлится до тех пор, пока не будет запущен нефтепровод "Дружба".
Венгрия остановит транзит важных для Украины поставок, пока не будет запущен нефтепровод "Дружба". Об этом в интервью радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает УНН со ссылкой на 24.hu.
Детали
Мы прекратили поставки бензина и дизельного топлива в Украину, хотя продолжаем поставлять ей электроэнергию. Также мы прекратим поставки важных для Украины товаров, проходящих через Венгрию
Он добавил, что вступление Украины в ЕС якобы уничтожит венгерскую экономику.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште.