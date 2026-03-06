$43.810.09
5 марта, 23:07 • 13014 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 25472 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 29620 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 63952 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 110181 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 53557 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 46352 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 74314 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 27596 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 51512 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
Венгрия прекратит транзит товаров для Украины - Орбан озвучил условие возобновления

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна остановит транзит важных для Украины поставок. Это продлится до тех пор, пока не будет запущен нефтепровод "Дружба".

Венгрия прекратит транзит товаров для Украины - Орбан озвучил условие возобновления

Венгрия остановит транзит важных для Украины поставок, пока не будет запущен нефтепровод "Дружба". Об этом в интервью радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает УНН со ссылкой на 24.hu.

Детали

Мы прекратили поставки бензина и дизельного топлива в Украину, хотя продолжаем поставлять ей электроэнергию. Также мы прекратим поставки важных для Украины товаров, проходящих через Венгрию

- заявил глава венгерского правительства.

Он добавил, что вступление Украины в ЕС якобы уничтожит венгерскую экономику.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира