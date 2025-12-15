Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників

Двоє чоловіків напали на українську пару в трамваї у Познані в Польщі, "оскільки вони розмовляли одне з одним рідною мовою". Міський радник Анджей Прендке повідомив про інцидент, став його свідком та опублікував відео в Інтернеті. Поліція затримала обох нападників, повідомляє TVN24, пише УНН.

Деталі

Міський радник у Познані Анджей Прендке у четвер на своїй сторінці у Facebook описав інцидент у познанському трамваї № 13, де двоє агресивних чоловіків нібито напали на українську пару за те, що вони розмовляли одне з одним українською мовою. Він також опублікував відео інциденту.

"Все почалося з вульгарних образ, команди "залиште наших жінок у спокої", а потім, одразу після другого запису, вони кинули його на землю, вдарили ногами, і рикошет зачепив його партнерку, яка намагалася його захистити", - описав радник.

Він зазначив, що пасажири миттєво відреагували на дії двох чоловіків. Спочатку вони усно зробили їм зауваження, а потім намагалися відтягнути їх від українця, коли ті напали на нього.

"Ви повинні бути на нашому боці, ми робимо це для вас", – сказали чоловіки, погрожуючи іншим пасажирам нападом.

На записі видно, як чоловіки оточують українську пару, а потім переслідують їх по трамваю. "Ти мудак", – кричить один з агресорів чоловікові.

"Коли постраждала пара вийшла з трамвая, я пішов з ними, запропонувавши допомогти викликати поліцію та зібрати додаткових свідків інциденту. На жаль, пара вирішила цього не робити. Однак я залишив їм свій номер на випадок, якщо вони передумають, - написав Анджей Прендке. - Я публікую відео як попередження, щоб архівувати кадри, і, можливо, хтось впізнає цих чоловіків. На жаль, такі речі досі трапляються, і це жахливо - ми повинні знати про це. Нульова толерантність до цих двох ідіотів", - підсумував він.

Поліція офіційно почала розслідувати справу.

Як повідомив речник Головного управління воєводської поліції в Познані, молодший інспектор Анджей Боровяк, поліція затримала двох винуватців інциденту. Їм обом по 27 років. Один з них з Познані, інший з її передмість. Боровяк оголосив, що обом буде висунуто обвинувачення у злочині дискримінації.

Речник познанської поліції заявив, що станом на четвер жодних повідомлень про цю справу не надходило. Потерпілі не повідомляли про інцидент до поліції, а офіцери знали про нього "лише з інтернету".

"Враховуючи характер цієї справи, а особливо низькі мотиви винних, ми вирішили розслідувати цю справу за власним бажанням. Ми узгодили наші дії у цій справі з прокуратурою", – сказав Боровяк.

"На основі відеозаписів, опублікованих в Інтернеті, записів з камер спостереження та оперативних висновків поліцейські встановили особи підозрюваних. Сьогодні вдень двох з них було затримано. Наразі вони перебувають під вартою у відділку поліції. Ми готуємо докази для висунення обом чоловікам обвинувачення за статтею 119 Кримінального кодексу", – зазначив він.

Той, хто застосовує насильство або незаконно погрожує групі людей чи окремій особі через їхню національну, етнічну, расову, політичну, релігійну приналежність або через відсутність релігійних переконань, у Польщі карається позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років.

