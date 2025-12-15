Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за «разговора на родном языке»: задержаны двое нападавших

Двое мужчин напали на украинскую пару в трамвае в Познани в Польше, "поскольку они разговаривали друг с другом на родном языке". Городской советник Анджей Прендке сообщил об инциденте, стал его свидетелем и опубликовал видео в Интернете. Полиция задержала обоих нападавших, сообщает TVN24, пишет УНН.

Подробности

Городской советник в Познани Анджей Прендке в четверг на своей странице в Facebook описал инцидент в познанском трамвае № 13, где двое агрессивных мужчин якобы напали на украинскую пару за то, что они разговаривали друг с другом на украинском языке. Он также опубликовал видео инцидента.

"Все началось с вульгарных оскорблений, команды "оставьте наших женщин в покое", а затем, сразу после второй записи, они бросили его на землю, ударили ногами, и рикошет задел его партнершу, которая пыталась его защитить", - описал советник.

Он отметил, что пассажиры мгновенно отреагировали на действия двух мужчин. Сначала они устно сделали им замечания, а затем пытались оттащить их от украинца, когда те напали на него.

"Вы должны быть на нашей стороне, мы делаем это для вас", – сказали мужчины, угрожая другим пассажирам нападением.

На записи видно, как мужчины окружают украинскую пару, а затем преследуют их по трамваю. "Ты мудак", – кричит один из агрессоров мужчине.

"Когда пострадавшая пара вышла из трамвая, я пошел с ними, предложив помочь вызвать полицию и собрать дополнительных свидетелей инцидента. К сожалению, пара решила этого не делать. Однако я оставил им свой номер на случай, если они передумают, - написал Анджей Прендке. - Я публикую видео как предупреждение, чтобы архивировать кадры, и, возможно, кто-то узнает этих мужчин. К сожалению, такие вещи до сих пор случаются, и это ужасно - мы должны знать об этом. Нулевая толерантность к этим двум идиотам", - подытожил он.

Полиция официально начала расследовать дело.

Как сообщил представитель Главного управления воеводской полиции в Познани, младший инспектор Анджей Боровяк, полиция задержала двух виновников инцидента. Им обоим по 27 лет. Один из них из Познани, другой из ее пригородов. Боровяк объявил, что обоим будет предъявлено обвинение в преступлении дискриминации.

Представитель познанской полиции заявил, что по состоянию на четверг никаких сообщений по этому делу не поступало. Потерпевшие не сообщали об инциденте в полицию, а офицеры знали о нем "только из интернета".

"Учитывая характер этого дела, а особенно низкие мотивы виновных, мы решили расследовать это дело по собственному желанию. Мы согласовали наши действия по этому делу с прокуратурой", – сказал Боровяк.

"На основе видеозаписей, опубликованных в Интернете, записей с камер наблюдения и оперативных выводов полицейские установили личности подозреваемых. Сегодня днем двое из них были задержаны. Сейчас они находятся под стражей в отделении полиции. Мы готовим доказательства для предъявления обоим мужчинам обвинения по статье 119 Уголовного кодекса", – отметил он.

Тот, кто применяет насилие или незаконно угрожает группе людей или отдельному лицу из-за их национальной, этнической, расовой, политической, религиозной принадлежности или из-за отсутствия религиозных убеждений, в Польше наказывается лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

