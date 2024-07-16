"Отрезали палец, пробили голову": в Польше произошло жестокое нападение на украинского подростка
Киев • УНН
Трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет были задержаны польской полицией за жестокое нападение на 17-летнего украинского парня в Кракове, во время которого, по сообщениям, отрезали ему палец и нанесли серьезные травмы.
Польская полиция задержала трех подозреваемых в жестоком нападении в Закшувеке в Кракове, которое произошло на прошлой неделе. Преступники напали на 17-летнего парня из Украины, который получил серьезные ранения, ему, в частности, "отрезали палец", сообщает Gazeta Krakowska и Kraków.Wyborcza.pl, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в минувшую среду, 10 июля, в краковском Закшувеке произошло нападение нескольких подростков на группу молодых людей, которые отдыхали у водоема. Как указано, в результате инцидента 17-летний гражданин Украины получил ранения острым предметом.
Мальчика доставили в больницу, как указано, с серьезными травмами.
"Вечером неизвестные избили 17-летнего парня из Украины. Они ранили его, отрезали палец, пробили голову и бросили в воду", - пишет Kraków.Wyborcza.pl.
Преступники скрылись с места происшествия. Полиция собрала доказательства, в частности записи с камер видеонаблюдения. На этом основании следователи по уголовным делам установили трех несовершеннолетних, которые подозреваются в нападении на группу отдыхающих подростков.
Полиция задержала предполагаемых нападавших, которыми оказались 15, 16 и 17 лет. Всем троим предъявили обвинения в причастности к нападению с применением опасного оружия.
В связи с хулиганским характером преступления наказание для виновных может быть более строгим. Кроме того, 17-летнему подростку предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений. Старший из них будет привлечен к ответственности как совершеннолетний, с остальными преступниками будет разбираться суд по семейным делам.
Пострадавший 17-летний подросток находится под наблюдением медиков, его травмы, как сообщается, не опасны для жизни.
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