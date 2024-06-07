Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
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В Польше утонул 40-летний украинец
40-летний украинец утонул в водохранилище в Польше, о чем сообщила местная пожарная служба.
Макрон примет участие в саммите мира и анонсировал визит в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое участие в мирном саммите в Швейцарии и объявил о планах посетить Украину, заявив, что саммит станет важным шагом на пути к построению долгосрочного мира.
Беспилотники атаковали электрическую подстанцию в рф, питающую оккупированный Крым: что известно
Беспилотники атаковали электрическую подстанцию в Краснодарском крае россии, которая обеспечивает электроэнергией оккупированный Крым, повредив трансформатор и вызвав небольшой пожар, в то время как россия заявила, что нейтрализовала 6 беспилотников в этом районе.
Оккупанты атаковали подстанцию на Херсонщине: без света осталось 7 населенных пунктов
В Херсонской области 7 населенных пунктов остались без электричества из-за атаки российского беспилотника на трансформаторную подстанцию в общине Белозерска.
Франция планирует обучить 400 тыс. украинских солдат - Макрон
Президент Франция Эмануэль Макрон заявил, что его страна готова обучить 400 тысяч бойцы Вооруженных сил Украины.
Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском направлении еще продолжаются 12 столкновений
Во второй половине дня российские захватчики продолжили терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. В частности, из района Мурома (рф) российский агрессор нанес удар четырьмя КАБами по Белому Колодцу, три КАБы сбросил на Липцы и один КАБ на Веселое.
Зеленский встретился с делегациями Палаты представителей и Сената Конгресса США: о чем говорили
Во время своего визита во Францию президент Зеленский провел встречи с делегациями Конгресса США, обсудив ситуацию на фронте, применение американского оружия, шаги по снижению способности России наносить удары по гражданской инфраструктуре, а также подготовку к глобальному саммиту мира и двустороннему соглашению о безопасности с США.
На Львовщине умер 90-летний Связной УПА Василий Хомин
Бывший Связной УПА Василий Хомин, посвятивший свою жизнь борьбе за свободу Украины, умер в возрасте 90 лет.
Авиабомбы, дроны и катера: Франция обнародовала перечень военной помощи Украине за этот год
С начала 2024 года Франция предоставила Украине военную помощь на сумму более 1,32 миллиарда евро, включая авиабомбы, бронетехнику, беспилотные летательные аппараты, боеприпасы и другое оборудование.
Кулеба поговорил с главами МИД "Нордическо-Балтийской восьмерки": речь шла об обеспечении превосходства Украины на поле боя
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с восемью министрами стран Северной Европы и Балтии пути укрепления обороноспособности Украины, обеспечения ее преимущества на поле боя и в дипломатии, координации шагов по проведению мирного саммита и переговоров о вступлении Украины в ЕС.