В Польше утонул 40-летний украинец

В Польше на водохранилище утонул 40-летний украинец. Об этом сообщил представитель местного отдела Государственной противопожарной службы Польши Анджей Павляк, передает УНН со ссылкой на Wiadomosci.

Детали

По данным издания, сообщение о мужчине, который пошел купаться и не вернулся на берег водохранилища в Опочно, поступило к пожарным в пятницу после 12.30.

После того, как потерявшего сознание мужчину достали из воды, его попытались реанимировать, но спасти его жизнь не удалось. Пострадавший является гражданином Украины.

Обстоятельства утепления неизвестны.

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