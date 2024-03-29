В Польше во время побега от полиции погиб украинец

В ночь на пятницу 18-летний гражданин Украины, пытался убежать от полиции и на огромной скорости въехал в придорожный столб. Мужчина скончался в больнице. Об этом пишет Wnp.pl со ссылкой на пресс-службу Главного управления полиции в польском Ополе, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, в четверг полицейский патруль заметил автомобиль, который двигался неравномерно. Офицеры световыми знаками призвали водителя остановиться, но он продолжил движение в направлении центра польского города Ополе.

"Полицейские вызвали подкрепление. Дорога была перекрыта на улице Будовланич в Ополе, но водитель избежал полицейской машины, разогнал машину примерно до 200 км/ч и врезался в придорожный столб. Пострадавшего доставили в больницу, где, несмотря на усилия врачей, он скончался. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и причины поведения водителя", - пишет издание.

Напомним

В Ужгороде задержали водителя BMW, который опасно маневрировал на дороге, и бросился на полицейского из-за замечания. За нападение на правоохранителя ему грозит до 5 лет заключения. Кроме того, на мужчину составят админпротокол о нарушении ПДД.