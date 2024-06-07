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У Польщі втопився 40-річний українець

У Польщі втопився 40-річний українець

Київ • УНН

 • 26435 перегляди

40-річний українець потонув у водосховищі в Польщі, про що повідомила місцева пожежна служба.

У Польщі на водосховищі втопився 40-річний українець. Про це повідомив речник місцевого відділу Державної протипожежної служби Польщі Єнджей Павляк, передає УНН із посиланням на Wiadomosci.

Деталі

За даними видання, повідомлення про чоловіка, який пішов купатися та не повернувся на берег водосховища в Опочно, надійшло до пожежників у п’ятницю після 12.30.

Після того, як чоловіка, який втратив свідомість, дістали з води, його спробували реанімувати, але врятувати його життя не вдалося. Потерпілий є громадянином України.

Обставини утоплення невідомі.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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