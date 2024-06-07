У Польщі втопився 40-річний українець
Київ • УНН
40-річний українець потонув у водосховищі в Польщі, про що повідомила місцева пожежна служба.
У Польщі на водосховищі втопився 40-річний українець. Про це повідомив речник місцевого відділу Державної протипожежної служби Польщі Єнджей Павляк, передає УНН із посиланням на Wiadomosci.
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За даними видання, повідомлення про чоловіка, який пішов купатися та не повернувся на берег водосховища в Опочно, надійшло до пожежників у п’ятницю після 12.30.
Після того, як чоловіка, який втратив свідомість, дістали з води, його спробували реанімувати, але врятувати його життя не вдалося. Потерпілий є громадянином України.
Обставини утоплення невідомі.
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