В Польше подростки выманили украинца, избили и нарисовали нацистскую символику на лице
УНН
Полиция Вроцлава расследует нападение на 23-летнего гражданина Украины, который в сентябре 2025 года стал жертвой группы подростков, заманивших его в ловушку через фальшивый профиль в социальных сетях, а затем жестоко избивших и унизивших его. Об этом сообщает польская полиция, пишет УНН.
Следствие установило, что злоумышленники создали фейковый аккаунт, выдавая себя за 16-летнюю девушку, которая предлагала сексуальные контакты, и договорились о встрече с мужчиной.
На месте встречи подростки напали на украинца, избили его, побрили голову и нарисовали на лице нацистские символы, записав инцидент на видео для дополнительного унижения.
Полиция отмечает, что нападение имело идеологические мотивы, но не уточняет, в чем подростки видели вину жертвы.
Мы говорим об избиении, а на фоне этого также появляются тревожные идеологические мотивы. Такие действия являются серьезным преступлением и будут рассматриваться со всей строгостью закона
Правоохранители подчеркивают, что такие действия являются серьезным преступлением и будут строго наказаны. Поскольку часть нападавших несовершеннолетние, делом также занимается семейный суд, а полиция устанавливает роль каждого участника.
