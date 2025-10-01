У Польщі підлітки виманили українця, побили та намалювали нацистську символіку на обличчі

Поліція Вроцлава розслідує напад на 23-річного громадянина України, який у вересні 2025 року став жертвою групи підлітків, що заманили його в пастку через фальшивий профіль у соціальних мережах, а потім жорстоко побила і принизила його. Про це повідомляє польська поліція, пише УНН.

Слідство встановило, що зловмисники створили фейковий акаунт, видаючи себе за 16-річну дівчину, яка пропонувала сексуальні контакти, і домовилися про зустріч із чоловіком.

На місці зустрічі підлітки напали на українця, побили його, поголили голову та намалювали на обличчі нацистські символи, записавши інцидент на відео для додаткового приниження.

Поліція зазначає, що напад мав ідеологічні мотиви, але не уточнює, у чому підлітки вбачали провину жертви.

Ми говоримо про побиття, а на тлі цього також з'являються тривожні ідеологічні мотиви. Такі дії є серйозним злочином і будуть розглядатися з усією суворістю закону