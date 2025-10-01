Украла шевроны, мягкие игрушки и именные стикеры у портрета погибшего героя в Ровно: полиция задержала женщину
Полиция Ровно задержала 41-летнюю уроженку Донецкой области, которая похитила 4 шеврона, 2 мягкие игрушки и 2 именных стикера у стенда с портретом погибшего защитника. На женщину составлен административный протокол за мелкое хищение.
Ровенские правоохранители задержали женщину, которая в Ровно похитила вещи возле стенда с портретом погибшего защитника. На женщину составлен протокол, сообщает ГУ Нацполиции в Ровенской области, передает УНН.
Оперативники установили нарушительницу, которая в Ровно похитила вещи возле портрета погибшего героя. На женщину полицейский офицер общины составил административный протокол по ч.1 ст.51 КУоАП (мелкое хищение). Материалы будут направлены в суд для принятия решения
Как рассказали правоохранители, 29 сентября в полицию обратилась мать павшего героя, что на Майдане Независимости возле стенда с портретом ее сына неизвестные похитили памятные вещи: 4 шеврона, 2 мягкие игрушки, 2 именных стикера с забега.
Сотрудники уголовного розыска Ровенского РУП установили личность нарушительницы: ею оказалась 41-летняя уроженка Донетчины, проживающая в Ровно ориентировочно неделю.
Объяснить причины своего поступка она не смогла.
