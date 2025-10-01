Вкрала шеврони, м’які іграшки та іменні стікери біля портрету загиблого героя у Рівному: поліція затримала жінку

$41.140.18
48.300.14
ukenru
17:21 • 992 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
15:19 • 13057 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16 • 14143 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 27175 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 21788 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 20618 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54018 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41016 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31635 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48679 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.8м/с
83%
757мм
Популярнi новини
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 42877 перегляди
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico1 жовтня, 08:02 • 26467 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel1 жовтня, 08:09 • 32385 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 28891 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto1 жовтня, 10:37 • 22492 перегляди
Публікації
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
15:19 • 13058 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto13:07 • 15311 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 27176 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача1 жовтня, 11:02 • 17919 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto1 жовтня, 10:37 • 22658 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Олег Синєгубов
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 29036 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 43014 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 27115 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 30479 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 40456 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Іскандер (ОТРК)

Вкрала шеврони, м’які іграшки та іменні стікери біля портрету загиблого героя у Рівному: поліція затримала жінку

Київ • УНН

 • 766 перегляди

Поліція Рівного затримала 41-річну уродженку Донеччини, яка викрала 4 шеврони, 2 м'які іграшки та 2 іменні стікери біля стенду із портретом загиблого захисника. На жінку складено адміністративний протокол за дрібну крадіжку.

Вкрала шеврони, м’які іграшки та іменні стікери біля портрету загиблого героя у Рівному: поліція затримала жінку

Рівненські правоохоронці затримали жінку, яка у Рівному викрала речі біля стенду із портретом загиблого захисника. На жінку складено протокол, повідомляє ГУ Нацполіції у Рівненській області, передає УНН.

Деталі

Оперативники встановили порушницю, яка у Рівному викрала речі біля портрету загиблого героя. На жінку поліцейський офіцер громади склав адміністративний протокол за ч.1 ст.51 КУпАП (дрібна крадіжка). Матеріали скеровуватимуть до суду для прийняття рішення

- йдеться в повідомленні. 

Як розповіли правоохоронці, 29 вересня до поліції звернулась матір полеглого героя, що на Майдані Незалежності біля стенду із портретом її сина невідомі викрали пам’ятні речі: 4 шеврони, 2 м’які іграшки, 2 іменні стікери із забігу.

Працівники карного розшуку Рівненського РУП встановили особу порушниці: нею виявилась 41-річна уродженка Донеччини, яка проживає у Рівному орієнтовно тиждень.

Пояснити причини свого вчинку вона не змогла.

Нагадаємо

Поліція Вроцлава розслідує напад на 23-річного громадянина України, який у вересні 2025 року став жертвою групи підлітків, що заманили його в пастку через фальшивий профіль у соціальних мережах, а потім жорстоко побила і принизила його.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Майдан Незалежності
Національна поліція України
Донецька область
Вроцлав
Україна
Рівне