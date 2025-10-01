Вкрала шеврони, м’які іграшки та іменні стікери біля портрету загиблого героя у Рівному: поліція затримала жінку
Київ • УНН
Поліція Рівного затримала 41-річну уродженку Донеччини, яка викрала 4 шеврони, 2 м'які іграшки та 2 іменні стікери біля стенду із портретом загиблого захисника. На жінку складено адміністративний протокол за дрібну крадіжку.
Рівненські правоохоронці затримали жінку, яка у Рівному викрала речі біля стенду із портретом загиблого захисника. На жінку складено протокол, повідомляє ГУ Нацполіції у Рівненській області, передає УНН.
Деталі
Оперативники встановили порушницю, яка у Рівному викрала речі біля портрету загиблого героя. На жінку поліцейський офіцер громади склав адміністративний протокол за ч.1 ст.51 КУпАП (дрібна крадіжка). Матеріали скеровуватимуть до суду для прийняття рішення
Як розповіли правоохоронці, 29 вересня до поліції звернулась матір полеглого героя, що на Майдані Незалежності біля стенду із портретом її сина невідомі викрали пам’ятні речі: 4 шеврони, 2 м’які іграшки, 2 іменні стікери із забігу.
Працівники карного розшуку Рівненського РУП встановили особу порушниці: нею виявилась 41-річна уродженка Донеччини, яка проживає у Рівному орієнтовно тиждень.
Пояснити причини свого вчинку вона не змогла.
Нагадаємо
Поліція Вроцлава розслідує напад на 23-річного громадянина України, який у вересні 2025 року став жертвою групи підлітків, що заманили його в пастку через фальшивий профіль у соціальних мережах, а потім жорстоко побила і принизила його.