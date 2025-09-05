$41.370.01
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Сборная Украины по футболу проведет первый матч отбора на Чемпионат мира-2026 против Франции во Вроцлаве. Букмекеры считают фаворитом Францию, которая также имеет потери в составе.

Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции

Сегодня, 5 сентября, сборная Украины по футболу проведет первый поединок в рамках отбора на Чемпионат мира-2026. Наша сборная встретится со сборной Франции в польском Вроцлаве в 21:45. УНН рассказывает, кто фаворит поединка, и где смотреть матч.  

Матч, стадион

Первый поединок против Франции в польском Вроцлаве на "Тарчинский Арена Вроцлав" в рамках отбора на ЧМ-2026 в группе D, где кроме Украины и Франции, Азербайджана и Исландии, начнется в 21:45 по Киеву.  

В конце августа главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком футболистов, которые будут готовиться к стартовым поединкам отборочного турнира ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана. Впервые в сборную вызваны защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко и хавбек донецкого "Шахтера" Олег Очеретько.

Ребров вызвал Очеретько и Михавко на матчи квалификации к ЧМ-2026: объявлен состав сборной26.08.25, 15:12 • 3046 просмотров

Однако, Украина уже потеряла трех игроков. Защитник Виталий Миколенко покинул расположение сборной Украины из-за повреждения. Его заменит Владислав Дубинчак в матчах отбора на ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана.

Сборная Украины потеряла еще одного ключевого игрока перед отбором на ЧМ: Миколенко покинул лагерь команды03.09.25, 15:39 • 2756 просмотров

Также не помогут вратарь Андрей Лунин, которого заменил Георгий Бущан, а также Александр Тымчик, которого сменил Богдан Михайличенко.

Кроме того, форвард сборной Украины и греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук получил повреждение за клуб, и не поможет национальной команде в игре против Франции в отборе к Чемпионату мира-2026.

Зато французы также потеряли нескольких ключевых исполнителей. Защитника Уильяма Салиба, который получил повреждение в последнем матче "Арсенала", заменит защитник "Интера" Бенжамен Павар. Кроме того, вместо нападающего "Манчестер Сити" Райана Шерки, который получил травму, в сборную прибудет Уго Экитике из "Ливерпуля".

Арбитры матча

На поле стадиона "Тарчинский Арена Вроцлав" команды выведет четверка арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. На линиях ему будут помогать Гессель Стигстра и Ян де Врис. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Алларт Линдгут, а за работу системы ВАА будут отвечать также нидерландцы Деннис Гиглер и Рихард Мартенс.

Данни Маккели

Маккели известен болельщикам "Днепра" и "Зари", ведь обслуживал матчи в 2015 году "Олимпиакос" – "Днепр" (2:2) в Лиге Европы, а в 2018 году в квалификации этого же турнира работал на матче "РБ Лейпциг" – "Заря" (3:2).

Где смотретьПрямой эфир будет доступен на медиасервисе MEGOGO и бесплатно на телеканале MEGOGO Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.  

Фаворит

Букмекеры отдают уверенное преимущество сборной Франции, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1,4. На победу Украины дают коэффициент - 8,7, а на ничью - 4,7.  

Павел Башинский

