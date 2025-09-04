$41.370.01
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
14:39 • 8892 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 13584 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 18551 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 23822 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 23631 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 20241 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 41540 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 40411 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 43144 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Чергова втрата перед Францією у відборі до ЧС: Яремчук отримав пошкодження і не зіграє за збірну

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Форвард Роман Яремчук не зіграє за збірну України проти Франції через травму. Голкіпер Андрій Лунін та захисник Олександр Тимчик також вибули зі складу.

Чергова втрата перед Францією у відборі до ЧС: Яремчук отримав пошкодження і не зіграє за збірну

Форвард збірної України та грецького "Олімпіакому" Роман Яремчук отримав пошкодження за клуб, і не допоможе національній команді у грі проти Франції у відборі до Чемпіонату світу-2026. Про це повідомив головний тренер збірної України Сергій Ребров під час пресконференції, передає УНН.

На жаль, так, Роман зазнав пошкодження у грі за свою команду. Він був дуже засмучений. Ми отримали всі знімки, що є пошкодження, і дозволили йому лікуватися у своїй команді 

- сказав Ребров.

Він додав, що до матчу не всі гравці перебувають в ідеальній формі.

Це не те, що перший раз у нас багато травм. Це завжди трапляється, але всі гравці, які в розташуванні збірної, налаштовані дуже серйозно. Завтра, я впевнений, дамо бій 

- додав Ребров.

Доповнення

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану. Вперше до збірної викликано захисника київського "Динамо" Тараса Михавка та хавбека донецького "Шахтаря" Олега Очеретька.

Ребров викликав Очеретька та Михавка на матчі кваліфікації до ЧС-2026: оголошено склад збірної 26.08.25, 15:12 • 3033 перегляди

Однак, в цих матчах не допоможе голкіпер Андрій Лунін, який поїхав з табору команди у звʼязку з травмою. Його замінив Георгій Бущан.

Також не допоможе правий захисник Олександр Тимчик, який також зазнав ушкодження. Його замінить захисник "Полісся" Богдан Михайліченко.

Окрім того, Ребров довикликав до табору збірної вінгера київського "Динамо" Назара Волошина.

Павло Башинський

Спорт
Сергій Ребров
Шахтар (Донецьк)
ФК «Динамо» Київ
Азербайджан
Франція
Україна