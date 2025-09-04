Чергова втрата перед Францією у відборі до ЧС: Яремчук отримав пошкодження і не зіграє за збірну

Форвард збірної України та грецького "Олімпіакому" Роман Яремчук отримав пошкодження за клуб, і не допоможе національній команді у грі проти Франції у відборі до Чемпіонату світу-2026. Про це повідомив головний тренер збірної України Сергій Ребров під час пресконференції, передає УНН.

На жаль, так, Роман зазнав пошкодження у грі за свою команду. Він був дуже засмучений. Ми отримали всі знімки, що є пошкодження, і дозволили йому лікуватися у своїй команді - сказав Ребров.

Він додав, що до матчу не всі гравці перебувають в ідеальній формі.

Це не те, що перший раз у нас багато травм. Це завжди трапляється, але всі гравці, які в розташуванні збірної, налаштовані дуже серйозно. Завтра, я впевнений, дамо бій - додав Ребров.

Доповнення

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану. Вперше до збірної викликано захисника київського "Динамо" Тараса Михавка та хавбека донецького "Шахтаря" Олега Очеретька.

Ребров викликав Очеретька та Михавка на матчі кваліфікації до ЧС-2026: оголошено склад збірної

Однак, в цих матчах не допоможе голкіпер Андрій Лунін, який поїхав з табору команди у звʼязку з травмою. Його замінив Георгій Бущан.

Також не допоможе правий захисник Олександр Тимчик, який також зазнав ушкодження. Його замінить захисник "Полісся" Богдан Михайліченко.

Окрім того, Ребров довикликав до табору збірної вінгера київського "Динамо" Назара Волошина.