Очередная потеря перед Францией в отборе к ЧМ: Яремчук получил повреждение и не сыграет за сборную

Нападающий сборной Украины и греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук получил травму в клубе и не поможет национальной команде в игре против Франции в отборе к Чемпионату мира-2026. Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во время пресс-конференции, передает УНН.

К сожалению, да, Роман получил повреждение в игре за свою команду. Он был очень расстроен. Мы получили все снимки, что есть повреждение, и позволили ему лечиться в своей команде - сказал Ребров.

Он добавил, что к матчу не все игроки находятся в идеальной форме.

Это не то, что первый раз у нас много травм. Это всегда случается, но все игроки, которые в расположении сборной, настроены очень серьезно. Завтра, я уверен, дадим бой - добавил Ребров.

Дополнение

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком футболистов, которые будут готовиться к стартовым поединкам отборочного турнира ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана. Впервые в сборную вызваны защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко и хавбек донецкого "Шахтера" Олег Очеретько.

Ребров вызвал Очеретько и Михавко на матчи квалификации к ЧМ-2026: объявлен состав сборной

Однако, в этих матчах не поможет голкипер Андрей Лунин, который покинул лагерь команды в связи с травмой. Его заменил Георгий Бущан.

Также не поможет правый защитник Александр Тымчик, который также получил повреждение. Его заменит защитник "Полесья" Богдан Михайличенко.

Кроме того, Ребров довызвал в лагерь сборной вингера киевского "Динамо" Назара Волошина.