17:30 • 2146 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
14:39 • 9212 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 13763 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 18688 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 23932 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 23716 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 20301 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 41611 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 40439 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 43176 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Очередная потеря перед Францией в отборе к ЧМ: Яремчук получил повреждение и не сыграет за сборную

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Форвард Роман Яремчук не сыграет за сборную Украины против Франции из-за травмы. Голкипер Андрей Лунин и защитник Александр Тымчик также выбыли из состава.

Очередная потеря перед Францией в отборе к ЧМ: Яремчук получил повреждение и не сыграет за сборную

Нападающий сборной Украины и греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук получил травму в клубе и не поможет национальной команде в игре против Франции в отборе к Чемпионату мира-2026. Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во время пресс-конференции, передает УНН.

К сожалению, да, Роман получил повреждение в игре за свою команду. Он был очень расстроен. Мы получили все снимки, что есть повреждение, и позволили ему лечиться в своей команде 

- сказал Ребров.

Он добавил, что к матчу не все игроки находятся в идеальной форме.

Это не то, что первый раз у нас много травм. Это всегда случается, но все игроки, которые в расположении сборной, настроены очень серьезно. Завтра, я уверен, дадим бой 

- добавил Ребров.

Дополнение

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком футболистов, которые будут готовиться к стартовым поединкам отборочного турнира ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана. Впервые в сборную вызваны защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко и хавбек донецкого "Шахтера" Олег Очеретько.

Ребров вызвал Очеретько и Михавко на матчи квалификации к ЧМ-2026: объявлен состав сборной26.08.25, 15:12 • 3034 просмотра

Однако, в этих матчах не поможет голкипер Андрей Лунин, который покинул лагерь команды в связи с травмой. Его заменил Георгий Бущан.

Также не поможет правый защитник Александр Тымчик, который также получил повреждение. Его заменит защитник "Полесья" Богдан Михайличенко.

Кроме того, Ребров довызвал в лагерь сборной вингера киевского "Динамо" Назара Волошина.

Павел Башинский

Спорт
Сергей Ребров
ФК «Шахтёр» Донецк
ФК «Динамо» Киев
Азербайджан
Франция
Украина