Дебютний виклик: Ребров довикликав Волошина до збірної України

11:04 • 14444 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
10:36 • 30575 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 111356 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 59117 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 51424 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 76110 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 228697 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 189416 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 94870 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 98391 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні30 серпня, 02:50 • 51594 перегляди
Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків 30 серпня, 04:55 • 45425 перегляди
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ30 серпня, 06:01 • 48429 перегляди
Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районахPhoto08:35 • 7556 перегляди
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія 09:59 • 12093 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 10:03 • 2494 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 147278 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 152921 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 228697 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 189417 перегляди
Андрій Парубій
Володимир Гройсман
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Україна
Львів
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Майдан Незалежності
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 64898 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 199551 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 225448 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 224834 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 207973 перегляди
Starlink
«Калібр» (сімейство ракет)
Су-27
Ракетна система С-400
MIM-104 Patriot

Дебютний виклик: Ребров довикликав Волошина до збірної України

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Сергій Ребров довикликав вінгера київського "Динамо" Назара Волошина до основного складу збірної України. Це сталося перед стартовими поєдинками відбірного турніру ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану.

Дебютний виклик: Ребров довикликав Волошина до збірної України

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров довикликав до табору збірної вінгера київського "Динамо" Назара Волошина. Вінгера, який може дебютувати вже наступної п’ятниці у матчі проти Франції, переведено з резервного списку до основного. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.

Деталі

"Сергій Ребров довикликав до табору збірної Назара Волошина. Вінгера "Динамо" переведено з резервного списку до основного", - повідомили в УАФ.

Доповнення

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану. Вперше до збірної викликано захисника київського "Динамо" Тараса Михавка та хавбека донецького "Шахтаря" Олега Очеретька.

Чемпіонат світу з футболу 2026 пройде у трьох країнах: Канаді, Мексиці та США з 11 червня по 19 липня. Вперше на чемпіонаті світу братимуть участь 48 команд замість 32.

Україна ж у відборі грає у групі D разом з Францією, Ісландією та Азербайджаном.

Перший тур, який пройде 5 вересня у Вроцлаві (Польща), наша збірна проведе проти Франції.

Павло Башинський

Спорт
Сергій Ребров
ФК «Динамо» Київ
Мексика
Азербайджан
Ісландія
Канада
Франція
Сполучені Штати Америки
Польща