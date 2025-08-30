Дебютний виклик: Ребров довикликав Волошина до збірної України
Київ • УНН
Сергій Ребров довикликав вінгера київського "Динамо" Назара Волошина до основного складу збірної України. Це сталося перед стартовими поєдинками відбірного турніру ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану.
Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров довикликав до табору збірної вінгера київського "Динамо" Назара Волошина. Вінгера, який може дебютувати вже наступної п’ятниці у матчі проти Франції, переведено з резервного списку до основного. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.
Деталі
"Сергій Ребров довикликав до табору збірної Назара Волошина. Вінгера "Динамо" переведено з резервного списку до основного", - повідомили в УАФ.
Доповнення
Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану. Вперше до збірної викликано захисника київського "Динамо" Тараса Михавка та хавбека донецького "Шахтаря" Олега Очеретька.
Чемпіонат світу з футболу 2026 пройде у трьох країнах: Канаді, Мексиці та США з 11 червня по 19 липня. Вперше на чемпіонаті світу братимуть участь 48 команд замість 32.
Україна ж у відборі грає у групі D разом з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
Перший тур, який пройде 5 вересня у Вроцлаві (Польща), наша збірна проведе проти Франції.