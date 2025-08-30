$41.260.00
Дебютный вызов: Ребров довызвал Волошина в сборную Украины

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Сергей Ребров довызвал вингера киевского "Динамо" Назара Волошина в основной состав сборной Украины. Это произошло перед стартовыми поединками отборочного турнира ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана.

Дебютный вызов: Ребров довызвал Волошина в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров довызвал в лагерь сборной вингера киевского "Динамо" Назара Волошина. Вингер, который может дебютировать уже в следующую пятницу в матче против Франции, переведен из резервного списка в основной. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Детали

"Сергей Ребров довызвал в лагерь сборной Назара Волошина. Вингер "Динамо" переведен из резервного списка в основной", - сообщили в УАФ.

Дополнение

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком футболистов, которые будут готовиться к стартовым поединкам отборочного турнира ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана. Впервые в сборную вызваны защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко и хавбек донецкого "Шахтера" Олег Очеретько.

Чемпионат мира по футболу 2026 пройдет в трех странах: Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. Впервые в чемпионате мира примут участие 48 команд вместо 32.

Украина же в отборе играет в группе D вместе с Францией, Исландией и Азербайджаном.

Первый тур, который пройдет 5 сентября во Вроцлаве (Польша), наша сборная проведет против Франции.

Павел Башинский

