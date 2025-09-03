Сборная Украины потеряла еще одного ключевого игрока перед отбором на ЧМ: Миколенко покинул лагерь команды
Киев • УНН
Защитник Виталий Миколенко покинул расположение сборной Украины из-за повреждения. Его заменит Владислав Дубинчак в матчах отбора на ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана.
Тренерский штаб главного тренера сборной Украины Сергея Реброва довызвал защитника киевского "Динамо" Владислава Дубинчака на матчи отбора на ЧМ-2026 с Францией и Азербайджаном. Защитник заменит в составе Виталия Миколенко, который покинул расположение сборной из-за повреждения. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.
После прохождения МРТ у игрока "Эвертона" обнаружено повреждение, полученное в матчах за клуб. Из-за этого Миколенко не сможет сыграть в сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 с Францией и Азербайджаном. Тренерский штаб Сергея Реброва довызвал Владислава Дубинчака на эти поединки
Дополнение
Уже в эту пятницу, 5 сентября, сборная Украины проведет первый поединок в отборе на Чемпионат мира-2026. Первая игра состоится в Польше против сборной Франции, а уже 9 сентября Украина встретится с Азербайджаном в Баку.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком футболистов, которые будут готовиться к стартовым поединкам отборочного турнира ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана. Впервые в сборную вызваны защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко и хавбек донецкого "Шахтера" Олег Очеретько.
Однако, в этих матчах не поможет голкипер Андрей Лунин, который уехал из лагеря команды в связи с травмой. Его заменил Георгий Бущан.
Также не поможет правый защитник Александр Тымчик, который также получил повреждение. Его заменит защитник "Полесья" Богдан Михайличенко.
