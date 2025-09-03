$41.360.01
Эксклюзив
12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
Эксклюзив
11:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
Эксклюзив
3 сентября, 06:16
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз
2 сентября, 11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
2 сентября, 11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемого
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 6568 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo06:57 • 17223 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 30127 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 28818 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 83896 просмотра
Сборная Украины потеряла еще одного ключевого игрока перед отбором на ЧМ: Миколенко покинул лагерь команды

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Защитник Виталий Миколенко покинул расположение сборной Украины из-за повреждения. Его заменит Владислав Дубинчак в матчах отбора на ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана.

Сборная Украины потеряла еще одного ключевого игрока перед отбором на ЧМ: Миколенко покинул лагерь команды

Тренерский штаб главного тренера сборной Украины Сергея Реброва довызвал защитника киевского "Динамо" Владислава Дубинчака на матчи отбора на ЧМ-2026 с Францией и Азербайджаном. Защитник заменит в составе Виталия Миколенко, который покинул расположение сборной из-за повреждения. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

После прохождения МРТ у игрока "Эвертона" обнаружено повреждение, полученное в матчах за клуб. Из-за этого Миколенко не сможет сыграть в сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 с Францией и Азербайджаном. Тренерский штаб Сергея Реброва довызвал Владислава Дубинчака на эти поединки

- говорится в сообщении.

Дополнение

Уже в эту пятницу, 5 сентября, сборная Украины проведет первый поединок в отборе на Чемпионат мира-2026. Первая игра состоится в Польше против сборной Франции, а уже 9 сентября Украина встретится с Азербайджаном в Баку.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком футболистов, которые будут готовиться к стартовым поединкам отборочного турнира ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана. Впервые в сборную вызваны защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко и хавбек донецкого "Шахтера" Олег Очеретько.

Однако, в этих матчах не поможет голкипер Андрей Лунин, который уехал из лагеря команды в связи с травмой. Его заменил Георгий Бущан.

Также не поможет правый защитник Александр Тымчик, который также получил повреждение. Его заменит защитник "Полесья" Богдан Михайличенко.

Ребров вызвал Очеретько и Михавко на матчи квалификации к ЧМ-2026: объявлен состав сборной26.08.25, 15:12 • 2972 просмотра

Спорт
Сергей Ребров
Азербайджан
Франция
Украина
Польша