Збірна України втратила ще одного ключового гравця перед відбором на ЧС: Миколенко залишив табір команди
Київ • УНН
Захисник Віталій Миколенко залишив розташування збірної України через пошкодження. Його замінить Владислав Дубінчак у матчах відбору на ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану.
Тренерський штаб головного тренера збірної України Сергія Реброва довикликав захисника київського "Динамо" Владислава Дубінчака на матчі відбору на ЧС-2026 з Францією та Азербайджаном. Захисник замінить у складі Віталія Миколенка, який залишив розташування збірної через пошкодження. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.
Після проходження МРТ у гравця "Евертона" виявлено ушкодження, отримане в матчах за клуб. Через це Миколенко не зможе зіграти у вересневих матчах відбору на ЧС-2026 з Францією та Азербайджаном. Тренерський штаб Сергія Реброва довикликав Владислава Дубінчака на ці поєдинки
Доповнення
Вже цієї п’ятниці, 5 вересня, збірна України проведе перший поєдинок у відборі на Чемпіонат світу-2026. Перша гра відбудеться у Польщі проти збірної Франції, а вже 9 вересня Україна зустрінеться із Азербайджаном у Баку.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану. Вперше до збірної викликано захисника київського "Динамо" Тараса Михавка та хавбека донецького "Шахтаря" Олега Очеретька.
Однак, в цих матчах не допоможе голкіпер Андрій Лунін, який поїхав з табору команди у звʼязку з травмою. Його замінив Георгій Бущан.
Також не допоможе правий захисник Олександр Тимчик, який також зазнав ушкодження. Його замінить захисник "Полісся" Богдан Михайліченко.
