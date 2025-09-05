$41.370.01
48.200.03
ukenru
06:13 • 36 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 17713 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 37636 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 31474 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 34738 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 37521 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 28933 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 23996 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 51844 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 42168 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.8м/с
60%
755мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 294095 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 287425 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 279464 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 42824 перегляди
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo02:33 • 6258 перегляди
Публікації
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo06:13 • 38 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 14144 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 40636 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 30225 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 51845 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Білий дім
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 16455 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 40638 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 17381 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 22911 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 24825 перегляди
Актуальне
Fox News
Шахед-136
Фейкові новини
Мі-8
Google Play

Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Збірна України з футболу проведе перший матч відбору на Чемпіонат світу-2026 проти Франції у Вроцлаві. Букмекери вважають фаворитом Францію, яка також має втрати у складі.

Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції

Сьогодні, 5 вересня, збірна України з футболу проведе перший поєдинок у рамках відбору на Чемпіонат світу-2026. Наша збірна зустрінеться зі збірної Франції у польському Вроцлаві о 21:45. УНН розповідає, хто фаворит поєдинку, та де дивитися матч. 

Матч, стадіон

Перший поєдинок проти Франції у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав" у рамках відбору на ЧС-2026 в групі D, де окрім України та Франції, Азербайджану та Ісландії, розпочнеться о 21:45 за Києвом. 

Наприкінці серпня головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану. Вперше до збірної викликано захисника київського "Динамо" Тараса Михавка та хавбека донецького "Шахтаря" Олега Очеретька.

Ребров викликав Очеретька та Михавка на матчі кваліфікації до ЧС-2026: оголошено склад збірної 26.08.25, 15:12 • 3046 переглядiв

Однак, Україна вже втратила трьох гравців. Захисник Віталій Миколенко залишив розташування збірної України через пошкодження. Його замінить Владислав Дубінчак у матчах відбору на ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану.

Збірна України втратила ще одного ключового гравця перед відбором на ЧС: Миколенко залишив табір команди 03.09.25, 15:39 • 2752 перегляди

Також не допоможуть воротар Андрій Лунін, якого замінив Георгій Бущан, а також Олександр Тимчик, якого змінив Богдан Михайліченко.

Крім того, форвард збірної України та грецького "Олімпіакому" Роман Яремчук отримав пошкодження за клуб, і не допоможе національній команді у грі проти Франції у відборі до Чемпіонату світу-2026.

Натомість французи також втратили кількох ключових виконавців. Захисника Вільяма Саліба, який зазнав пошкодження у останньому матчі "Арсенала", замінить оборонець "Інтера" Бенжамен Павар. Крім того, замість нападника "Манчестер Сіті" Раяна Шеркі, який отримав травму, до збірної прибуде Уго Екітіке з "Ліверпуля".

Арбітри матчу

На поле стадіону "Тарчинський Арена Вроцлав" команди виведе четвірка арбітрів із Нідерландів на чолі з Данні Маккелі. На лініях йому допомагатимуть Гессель Стігстра та Ян де Вріс. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Алларт Ліндгут, а за роботу системи ВАА відповідатимуть також нідерландці Денніс Гіглер й Ріхард Мартенс.

Данні Маккелі

Маккелі відомий вболівальникам "Дніпра" та "Зорі", адже обслуговував матчі у 2015 році "Олімпіакос" – "Дніпро" (2:2) у Лізі Європи, а у 2018 році у кваліфікації цього ж турніру працював на матчі "РБ Лейпциг" – "Зоря" (3:2).

Де дивитисяПрямий ефір буде доступний на медіасервісі MEGOGO та безкоштовно на телеканалі MEGOGO Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах. 

Фаворит

Букмекери віддають впевнену перевагу збірній Франції, на перемогу якої можна поставити з коефіцієнтом 1,4. На перемогу України дають коефіцієнт - 8,7, а на нічию - 4,7. 

Павло Башинський

СпортПублікації
Сергій Ребров
Вроцлав
Азербайджан
Ісландія
Франція
Нідерланди
Україна
Київ