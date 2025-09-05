Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції

Сьогодні, 5 вересня, збірна України з футболу проведе перший поєдинок у рамках відбору на Чемпіонат світу-2026. Наша збірна зустрінеться зі збірної Франції у польському Вроцлаві о 21:45. УНН розповідає, хто фаворит поєдинку, та де дивитися матч.

Матч, стадіон

Перший поєдинок проти Франції у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав" у рамках відбору на ЧС-2026 в групі D, де окрім України та Франції, Азербайджану та Ісландії, розпочнеться о 21:45 за Києвом.

Наприкінці серпня головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану. Вперше до збірної викликано захисника київського "Динамо" Тараса Михавка та хавбека донецького "Шахтаря" Олега Очеретька.

Однак, Україна вже втратила трьох гравців. Захисник Віталій Миколенко залишив розташування збірної України через пошкодження. Його замінить Владислав Дубінчак у матчах відбору на ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану.

Збірна України втратила ще одного ключового гравця перед відбором на ЧС: Миколенко залишив табір команди

Також не допоможуть воротар Андрій Лунін, якого замінив Георгій Бущан, а також Олександр Тимчик, якого змінив Богдан Михайліченко.

Крім того, форвард збірної України та грецького "Олімпіакому" Роман Яремчук отримав пошкодження за клуб, і не допоможе національній команді у грі проти Франції у відборі до Чемпіонату світу-2026.

Натомість французи також втратили кількох ключових виконавців. Захисника Вільяма Саліба, який зазнав пошкодження у останньому матчі "Арсенала", замінить оборонець "Інтера" Бенжамен Павар. Крім того, замість нападника "Манчестер Сіті" Раяна Шеркі, який отримав травму, до збірної прибуде Уго Екітіке з "Ліверпуля".

Арбітри матчу

На поле стадіону "Тарчинський Арена Вроцлав" команди виведе четвірка арбітрів із Нідерландів на чолі з Данні Маккелі. На лініях йому допомагатимуть Гессель Стігстра та Ян де Вріс. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Алларт Ліндгут, а за роботу системи ВАА відповідатимуть також нідерландці Денніс Гіглер й Ріхард Мартенс.

Данні Маккелі

Маккелі відомий вболівальникам "Дніпра" та "Зорі", адже обслуговував матчі у 2015 році "Олімпіакос" – "Дніпро" (2:2) у Лізі Європи, а у 2018 році у кваліфікації цього ж турніру працював на матчі "РБ Лейпциг" – "Зоря" (3:2).

Де дивитисяПрямий ефір буде доступний на медіасервісі MEGOGO та безкоштовно на телеканалі MEGOGO Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Фаворит

Букмекери віддають впевнену перевагу збірній Франції, на перемогу якої можна поставити з коефіцієнтом 1,4. На перемогу України дають коефіцієнт - 8,7, а на нічию - 4,7.