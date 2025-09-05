Отбор на ЧМ-2026: стали известны стартовые составы матча Украина - Франция

Уже в 21:45 сборная Украины в польском Вроцлаве на "Тарчинский Арена Вроцлав" матчем против сборной Франции стартует в отборе на Чемпионат мира-2026. Тренеры уже определились со стартовыми составами на матч, пишет УНН.

Детали

Тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал следующий состав исполнителей: в воротах Анатолий Трубин. В защите (слева направо) - Александр Зинченко, Николай Матвиенко (капитан), Илья Забарный, Ефим Конопля. В опорной зоне - Иван Калужный, в центре полузащиты - Егор Ярмолюк и Георгий Судаков. На флангах атаки - Алексей Гуцуляк и Александр Зубков, а на острие - Артем Довбик.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выбрал следующую одиннадцатку: в воротах Марк Меньян. В защите (слева направо) - Люка Динь, Дайот Упамекано, Ибрагима Конате, Жюль Кунде. Центральные полузащитники - Куадио Коне и Орельен Чуамени. Атакующие полузащитники - Брэдли Баркола, Микаэль Олисе, Дезире Дуэ. Центральный нападающий - Килиан Мбаппе (капитан).

Напомним

Cборная Украины по футболу проведет первый поединок в рамках отбора на Чемпионат мира-2026. Наша сборная встретится со сборной Франции в польском Вроцлаве в 21:45.