Отбор на ЧМ-2026: стали известны стартовые составы матча Украина - Франция

$41.350.02
48.130.07
ukenru
16:47 • 3550 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
16:35 • 7560 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
15:10 • 13404 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 13828 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 26202 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 36466 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 32270 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 57341 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 43845 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 55397 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
54%
754мм
Популярные новости
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар5 сентября, 10:18 • 15844 просмотра
США могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине, но есть определенные условия - NBC5 сентября, 12:20 • 9506 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 15919 просмотра
Не только Рязанский НПЗ: в Генштабе рассказали обо всех объектах РФ, которые украинские военные поразили в ночь на 5 сентября5 сентября, 12:25 • 7738 просмотра
Встреча Зеленского и Фицо завершилась - СМИ14:18 • 7004 просмотра
публикации
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
15:10 • 13394 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 16070 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 41752 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 57329 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 41124 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Словакия
Китай
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 30471 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 78221 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 29758 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 34574 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 35947 просмотра
Актуальное
Financial Times
Фейковые новости
Таймс
Фокс Ньюс
Туполев Ту-22М

Отбор на ЧМ-2026: стали известны стартовые составы матча Украина - Франция

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Сборная Украины сыграет против Франции во Вроцлаве в 21:45 в отборе на Чемпионат мира-2026. Сергей Ребров и Дидье Дешам определили стартовые составы команд.

Отбор на ЧМ-2026: стали известны стартовые составы матча Украина - Франция

Уже в 21:45 сборная Украины в польском Вроцлаве на "Тарчинский Арена Вроцлав" матчем против сборной Франции стартует в отборе на Чемпионат мира-2026. Тренеры уже определились со стартовыми составами на матч, пишет УНН.

Детали

Тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал следующий состав исполнителей: в воротах Анатолий Трубин. В защите (слева направо) - Александр Зинченко, Николай Матвиенко (капитан), Илья Забарный, Ефим Конопля. В опорной зоне - Иван Калужный, в центре полузащиты - Егор Ярмолюк и Георгий Судаков. На флангах атаки - Алексей Гуцуляк и Александр Зубков, а на острие - Артем Довбик.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выбрал следующую одиннадцатку: в воротах Марк Меньян. В защите (слева направо) - Люка Динь, Дайот Упамекано, Ибрагима Конате, Жюль Кунде. Центральные полузащитники - Куадио Коне и Орельен Чуамени. Атакующие полузащитники - Брэдли Баркола, Микаэль Олисе, Дезире Дуэ. Центральный нападающий - Килиан Мбаппе (капитан).

Напомним

Cборная Украины по футболу проведет первый поединок в рамках отбора на Чемпионат мира-2026. Наша сборная встретится со сборной Франции в польском Вроцлаве в 21:45.

Павел Башинский

Спорт
Вроцлав
Франция
Украина
Польша