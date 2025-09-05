Відбір на ЧС-2026: стали відомі стартові склади матчу Україна - Франція

Вже о 21:45 збірна України у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав" матчем проти збірної Франції стартує у відборі на Чемпіонат світу-2026. Тренери вже визначилися із стартовими складами на матч, пише УНН.

Деталі

Тренер збірної України Сергій Ребров обрав наступний склад виконавців: у воротах Анатолій Трубін. У захисті (зліва на право) - Олександр Зінченко, Микола Матвієнко (капітан), Ілля Забарний, Юхим Конопля. В опорній зоні - Іван Калужний, в центрі півзахисту - Єгор Ярмолюк та Георгій Судаков. На фалангах атаки - Олексій Гуцуляк та Олександр Зубков, а на вістрі - Артем Довбик.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам обрав наступну одинадцятку: у воротах Марк Меньян. У захисті (зліва на право) - Люка Дінь, Дайот Упамекано, Ібрагіма Конате, Жюль Кунде. Центральні півзахисники - Куадіо Коне та Орельєн Чуамені. Атакувальні півзахисники - Бредлі Баркола, Мікаель Олісе, Дезіре Дуе. Центральний нападник - Кіліан Мбаппе (капітан).

Нагадаємо

