Відбір на ЧС-2026: стали відомі стартові склади матчу Україна - Франція

$41.350.02
48.130.07
ukenru
16:47 • 3046 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
16:35 • 6454 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
15:10 • 12730 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 13434 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 25626 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 35931 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 31826 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 56439 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 43454 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 55127 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.3м/с
56%
754мм
Популярнi новини
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар5 вересня, 10:18 • 15564 перегляди
США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC5 вересня, 12:20 • 8932 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 15434 перегляди
Не лише Рязанський НПЗ: у Генштабі розповіли про всі об'єкти рф, які українські військові уразили у ніч на 5 вересня12:25 • 7146 перегляди
Зустріч Зеленського та Фіцо завершилася - ЗМІ14:18 • 6422 перегляди
Публікації
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
15:10 • 12728 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 15584 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 41176 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 56437 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 40583 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Словаччина
Китай
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 30216 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 77612 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 29528 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 34366 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 35744 перегляди
Актуальне
Financial Times
Фейкові новини
The Times
Fox News
Ту-22М

Відбір на ЧС-2026: стали відомі стартові склади матчу Україна - Франція

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Збірна України зіграє проти Франції у Вроцлаві о 21:45 у відборі на Чемпіонат світу-2026. Сергій Ребров та Дідьє Дешам визначили стартові склади команд.

Відбір на ЧС-2026: стали відомі стартові склади матчу Україна - Франція

Вже о 21:45 збірна України у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав" матчем проти збірної Франції стартує у відборі на Чемпіонат світу-2026. Тренери вже визначилися із стартовими складами на матч, пише УНН.

Деталі

Тренер збірної України Сергій Ребров обрав наступний склад виконавців: у воротах Анатолій Трубін. У захисті (зліва на право) - Олександр Зінченко, Микола Матвієнко (капітан), Ілля Забарний, Юхим Конопля. В опорній зоні - Іван Калужний, в центрі півзахисту - Єгор Ярмолюк та Георгій Судаков. На фалангах атаки - Олексій Гуцуляк та Олександр Зубков, а на вістрі - Артем Довбик.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам обрав наступну одинадцятку: у воротах Марк Меньян. У захисті (зліва на право) - Люка Дінь, Дайот Упамекано, Ібрагіма Конате, Жюль Кунде. Центральні півзахисники - Куадіо Коне та Орельєн Чуамені. Атакувальні півзахисники - Бредлі Баркола, Мікаель Олісе, Дезіре Дуе. Центральний нападник - Кіліан Мбаппе (капітан).

Нагадаємо

Збірна України з футболу проведе перший поєдинок у рамках відбору на Чемпіонат світу-2026. Наша збірна зустрінеться зі збірної Франції у польському Вроцлаві о 21:45.

Павло Башинський

Спорт
Вроцлав
Франція
Україна
Польща