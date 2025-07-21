Украинцы открыли почти половину всех своих компаний в Польше во время войны: исследование
Киев • УНН
С начала полномасштабной войны украинцы основали 13 014 бизнесов в Польше, что составляет почти половину от общего количества 29 044 компаний, зарегистрированных украинцами. Общий капитал украинских компаний в Польше достигает 7,34 млрд злотых.
Почти половина всех польских компаний, основанных украинцами, была открыта во время полномасштабной войны россии против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.
Детали
Украинцы в Польше основали 13 014 бизнесов с начала полномасштабной войны. В то же время сейчас в Польше зарегистрировано 29 044 компании, владельцами которых являются граждане Украины. Всего 208 251 компания была открыта за последние 3,5 года в Польше, 6% новых бизнесов за это время приходится на украинцев.
Чаще всего украинцы регистрируют аналог украинского ООО - 95% всех украинских бизнесов в Польше. Кроме того, в 4 раза выросло количество благотворительных организаций, основанных украинцами в Польше - с 2022 года украинцы создали 486 фондов.
Больше всего украинских компаний сконцентрировано в трех воеводствах:
- Мазовецкое (в частности, Варшава) — 11 568 компаний;
- Малопольское (Краков и регион) — 3 200 компаний;
- Нижнесилезское (Вроцлав и окрестности) — 3 019 компаний.
Общий капитал всех украинских компаний в польском реестре составляет 7,34 млрд злотых. Из них 533 млн злотых приходится на бизнесы, открытые после начала полномасштабного российского вторжения.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что за апрель-июнь 2025 года в Украине было открыто 73 799 ФЛП, что на 3% меньше, чем в прошлом году.