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Украинцы открыли почти половину всех своих компаний в Польше во время войны: исследование

Киев • УНН

 • 726 просмотра

С начала полномасштабной войны украинцы основали 13 014 бизнесов в Польше, что составляет почти половину от общего количества 29 044 компаний, зарегистрированных украинцами. Общий капитал украинских компаний в Польше достигает 7,34 млрд злотых.

Украинцы открыли почти половину всех своих компаний в Польше во время войны: исследование

Почти половина всех польских компаний, основанных украинцами, была открыта во время полномасштабной войны россии против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Украинцы в Польше основали 13 014 бизнесов с начала полномасштабной войны. В то же время сейчас в Польше зарегистрировано 29 044 компании, владельцами которых являются граждане Украины. Всего 208 251 компания была открыта за последние 3,5 года в Польше, 6% новых бизнесов за это время приходится на украинцев.

Чаще всего украинцы регистрируют аналог украинского ООО - 95% всех украинских бизнесов в Польше. Кроме того, в 4 раза выросло количество благотворительных организаций, основанных украинцами в Польше - с 2022 года украинцы создали 486 фондов.

Больше всего украинских компаний сконцентрировано в трех воеводствах:

  • Мазовецкое (в частности, Варшава) — 11 568 компаний;
    • Малопольское (Краков и регион) — 3 200 компаний;
      • Нижнесилезское (Вроцлав и окрестности) — 3 019 компаний.

        Общий капитал всех украинских компаний в польском реестре составляет 7,34 млрд злотых. Из них 533 млн злотых приходится на бизнесы, открытые после начала полномасштабного российского вторжения.

        Напомним

        Ранее УНН сообщал, что за апрель-июнь 2025 года в Украине было открыто 73 799 ФЛП, что на 3% меньше, чем в прошлом году.

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

        ЭкономикаНовости Мира
        Вроцлав
        Краков
        Варшава
        Украина
        Польша
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