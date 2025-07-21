Українці відкрили майже половину всіх своїх компаній у Польщі під час війни: дослідження

Майже половина усіх польських компаній, що заснували українці, було відкрито за час повномасштабної війни росії проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

Українці у Польщі заснували 13 014 бізнесів з початку повномасштабної війни. Водночас наразі у Польщі зареєстровано 29 044 компанії, власниками яких є громадяни України. Загалом 208 251 компанію було відкрито за останні 3,5 роки у Польщі, 6% нових бізнесів за цей час припадає на українців.

Найчастіше українці реєструють аналог українського ТОВ - 95% усіх українських бізнесів у Польщі. Крім того, у 4 рази зросла кількість благодійних організацій, що заснували українці в Польщі - з 2022 року українці створили 486 фундацій.

Найбільше українських компаній сконцентровано у трьох воєводствах:

Мазовецьке (зокрема, Варшава) — 11 568 компаній;

Малопольське (Краків та регіон) — 3 200 компаній;

Нижньосілезьке (Вроцлав та околиці) — 3 019 компаній.

Загальний капітал всіх українських компаній у польському реєстрі складає 7,34 млрд злотих. З них 533 млн злотих припадає на бізнеси, відкриті після початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що за квітень-червень 2025 року в Україні було відкрито 73 799 ФОПів, що на 3% менше, ніж торік.