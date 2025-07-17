В Україні фіксується спад відкриття ФОПів та зростання кількості "одноденок" - дослідження

Через тимчасову не-роботу реєстрів та нові податки на початку 2025 в Україні стався сплеск закриттів ФОПів. І хоча згодом ситуація стабілізувалась, в період з квітня по червень було відкрито 73 799 ФОПів, що на 3% менше, ніж за такий самий період торік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

Ще 51 830 бізнесів припинили свою роботу. Це на 27% менше, ніж за аналогічний період торік. Загалом за перше півріччя 2025 року було зареєстровано 137 557 нових ФОПів, але 157 605 підприємців закрились.

Понад третина бізнесів, які припинили роботу цьогоріч, пропрацювали менш ніж два роки. 22% із них були відкриті торік, ще 15% були відкриті у 2023 році. Водночас стало більше так званих ФОПів-одноденок: нарахували 5 323 бізнесів. У 2021 році їх нараховувалось лише 96.

Найчастіше підприємці обирають торгівлю — як роздрібну (39,5 тисяч новостворених фопів), так і оптову (10,7 тис). Також серед популярних напрямків: ІТ, інформаційні послуги та надання інших індивідуальних послуг.

Найбільше нових ФОПів відкрили:

в Києві - 18,8 тисяч;

у Дніпропетровській області - 13 тисяч;

у Львівській області - 10,4 тисяч.

Водночас у Києві закрилось 20,6 тисяч ФОПів. Далі за кількість закритих ФОПів йдуть Харківська (13,6 тисячі) та Дніпропетровська (13,6 тисяч) області.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що українці заснували у Польщі понад 70 тисяч ФОПів за два роки. Це становить 9% від усіх новостворених приватних підприємців у країні.