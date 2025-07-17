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В Украине фиксируется спад открытия ФЛП и рост количества "однодневок" - исследование

Киев • УНН

 • 720 просмотра

В апреле-июне 2025 года в Украине открыто 73 799 ФЛП, что на 3% меньше, чем в прошлом году. За первое полугодие зарегистрировано 137 557 новых ФЛП, но 157 605 прекратили деятельность, причем более трети из них проработали менее двух лет.

В Украине фиксируется спад открытия ФЛП и рост количества "однодневок" - исследование

Из-за временной неработоспособности реестров и новых налогов в начале 2025 года в Украине произошел всплеск закрытий ФЛП. И хотя впоследствии ситуация стабилизировалась, в период с апреля по июнь было открыто 73 799 ФЛП, что на 3% меньше, чем за такой же период в прошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Еще 51 830 бизнесов прекратили свою работу. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за первое полугодие 2025 года было зарегистрировано 137 557 новых ФЛП, но 157 605 предпринимателей закрылись.

Более трети бизнесов, прекративших работу в этом году, проработали менее двух лет. 22% из них были открыты в прошлом году, еще 15% были открыты в 2023 году. В то же время стало больше так называемых ФЛП-однодневок: насчитали 5 323 бизнеса. В 2021 году их насчитывалось всего 96.

Чаще всего предприниматели выбирают торговлю — как розничную (39,5 тысяч новосозданных ФЛП), так и оптовую (10,7 тыс.). Также среди популярных направлений: ИТ, информационные услуги и предоставление других индивидуальных услуг.

Больше всего новых ФЛП открыли:

  • в Киеве - 18,8 тысяч;
    • в Днепропетровской области - 13 тысяч;
      • во Львовской области - 10,4 тысяч.

        В то же время в Киеве закрылось 20,6 тысяч ФЛП. Далее по количеству закрытых ФЛП идут Харьковская (13,6 тысячи) и Днепропетровская (13,6 тысяч) области.

        Напомним

        Ранее УНН сообщал, что украинцы основали в Польше более 70 тысяч ФЛП за два года. Это составляет 9% от всех новосозданных частных предпринимателей в стране.

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

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