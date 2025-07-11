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Українці заснували 70 тисяч ФОПів у Польщі

Київ • УНН

 • 166 перегляди

З січня 2022 року по грудень 2024 року українці заснували близько 77 700 приватних підприємців у Польщі, що становить 9% від усіх новостворених ФОПів. Європейський банк реконструкції та розвитку виділив 2 мільйони євро на підтримку переміщених осіб, допомагаючи їм з працевлаштуванням та підвищенням кваліфікації.

Українці заснували 70 тисяч ФОПів у Польщі

Українці заснували у Польщі понад 70 тисяч ФОПів за два роки, що становить 9% від усіх новостворених приватних підприємців у країні, пише УНН з посиланням на "Польське радіо".

Деталі

"З січня 2022 року по грудень 2024 року в Польщі було створено приблизно 77 700 приватних підприємців, заснованих громадянами України", - ідеться у повідомленні. Це становить цілих 9% від усіх новостворених приватних підприємців (ФОП), аналізує нині "Puls Biznesu". Гранти від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) допомагають їм закріпитися на польському ринку.

За наведеними даними ЄБРР, після вторгнення рфв Україну, виділив 2 мільйони євро на підтримку переміщених осіб, постраждалих від війни. "Допомога полягала в забезпеченні їх працевлаштуванням та підвищенні їхньої кваліфікації", - ідеться у повідомленні.

Допомога у вигляді грантів на консультаційні послуги "доступна для компаній, більшість з яких належать біженцям та які були засновані за межами України після повномасштабного вторгнення". Зазначається, що "підтримка також надається компаніям, які працевлаштовують або бажають працевлаштувати громадян України".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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