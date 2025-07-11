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Украинцы основали 70 тысяч ФЛП в Польше

Киев • УНН

 • 66 просмотра

С января 2022 года по декабрь 2024 года украинцы основали около 77 700 частных предпринимателей в Польше, что составляет 9% от всех вновь созданных ФЛП. Европейский банк реконструкции и развития выделил 2 миллиона евро на поддержку перемещенных лиц, помогая им с трудоустройством и повышением квалификации.

Украинцы основали 70 тысяч ФЛП в Польше

Украинцы основали в Польше более 70 тысяч ФЛП за два года, что составляет 9% от всех вновь созданных частных предпринимателей в стране, пишет УНН со ссылкой на "Польское радио".

Детали

"С января 2022 года по декабрь 2024 года в Польше было создано примерно 77 700 частных предпринимателей, основанных гражданами Украины", - говорится в сообщении. Это составляет целых 9% от всех вновь созданных частных предпринимателей (ФЛП), анализирует сейчас "Puls Biznesu". Гранты от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) помогают им закрепиться на польском рынке.

По приведенным данным ЕБРР, после вторжения рф в Украину, выделил 2 миллиона евро на поддержку перемещенных лиц, пострадавших от войны. "Помощь заключалась в обеспечении их трудоустройством и повышении их квалификации", - говорится в сообщении.

Помощь в виде грантов на консультационные услуги "доступна для компаний, большинство из которых принадлежат беженцам и которые были основаны за пределами Украины после полномасштабного вторжения". Отмечается, что "поддержка также оказывается компаниям, которые трудоустраивают или желают трудоустроить граждан Украины".

Украинцы массово покупают квартиры в Польше: их поощряет 2% кредит05.05.25, 20:40 • 16743 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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