Подумав, что украинец: во Вроцлаве мужчина выстрелил в румына

Польская прокуратура предъявила обвинения 32-летнему мужчине за тяжкое ранение гражданина Румынии во время стрельбы в торговом центре Вроцлава 15 марта. По данным следствия, нападавший выстрелил в голову потерпевшего и избил его, подумав, что он украинец. Об этом пишет УНН со ссылкой на Wroclaw Here.

Стрельба произошла в ТЦ Wroclavia во Вроцлаве 15 марта этого года. Недавно прокуратура предъявила обвинения по этому делу Михалу Ф. в причинении тяжкого вреда здоровью, которое предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы - говорится в сообщении.

Как указывает издание, в результате стрельбы был ранен гражданин Румынии. С момента инцидента он находится под наблюдением врачей.

По данным прокуратуры, 32-летний нападавший, увидев румына, схватил пистолет и несколько раз выстрелил в него, целясь в голову. Он дважды попал в пострадавшего: в глазное яблоко и веко правого глаза, а также в голову.

Когда злоумышленник закончил стрелять, он набросился на Василия и начал избивать его кулаками и ногами, крича при этом, что ненавидит украинцев и что пострадавший не должен жить в Польше и должен ехать домой в Украину - говорится в публикации.

У нападавшего был пневматический пистолет, на который не требуется разрешение. Михал был арестован вскоре после инцидента и до сих пор находится под стражей. Ранее не судимый, безработный фитнес-инструктор.

Обвиняемый считал, что пострадавший - украинец - пояснил представитель Вроцлавской окружной прокуратуры.

В ходе расследования Михал признал, что нанес потерпевшему тяжелую травму, но он утверждал, что инцидент "не носил расистского характера". Обвинительное заключение было передано в Окружной суд Вроцлава. Первое слушание назначено на 24 сентября.

