Подумав, что украинец: во Вроцлаве мужчина выстрелил в румына

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17:46 • 4058 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
16:51 • 10118 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
15:01 • 12052 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 18790 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 32863 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 38571 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 38301 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 103325 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 120544 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 53839 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
99%
749мм
Популярные новости
В "Резерв+" появится новый статус: что он означает и кого касаетсяPhoto17 сентября, 09:20 • 5720 просмотра
25 миллионов пересечений и сотни нарушителей: представитель ГПСУ рассказал, что происходит на границе с ЕС и Молдовой17 сентября, 10:38 • 8008 просмотра
Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является ложной - Демченко17 сентября, 10:56 • 17235 просмотра
Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине - Politico17 сентября, 11:08 • 22218 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 19578 просмотра
публикации
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 19736 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 53521 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 103325 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 120544 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 68044 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Карл III
Королева Камилла
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе18:36 • 1244 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17:52 • 3184 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17:24 • 3034 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 40160 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 45348 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
MIM-104 Patriot
Ми-8
ЧатГПТ
E-6 Mercury

Подумав, что украинец: во Вроцлаве мужчина выстрелил в румына

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Польская прокуратура обвинила 32-летнего мужчину в тяжком ранении гражданина Румынии во время стрельбы во Вроцлаве 15 марта. Нападавший выстрелил в голову потерпевшего и избил его, считая, что он украинец.

Подумав, что украинец: во Вроцлаве мужчина выстрелил в румына

Польская прокуратура предъявила обвинения 32-летнему мужчине за тяжкое ранение гражданина Румынии во время стрельбы в торговом центре Вроцлава 15 марта. По данным следствия, нападавший выстрелил в голову потерпевшего и избил его, подумав, что он украинец. Об этом пишет УНН со ссылкой на Wroclaw Here.

Стрельба произошла в ТЦ Wroclavia во Вроцлаве 15 марта этого года. Недавно прокуратура предъявила обвинения по этому делу Михалу Ф. в причинении тяжкого вреда здоровью, которое предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы 

- говорится в сообщении.

Как указывает издание, в результате стрельбы был ранен гражданин Румынии. С момента инцидента он находится под наблюдением врачей.

По данным прокуратуры, 32-летний нападавший, увидев румына, схватил пистолет и несколько раз выстрелил в него, целясь в голову. Он дважды попал в пострадавшего: в глазное яблоко и веко правого глаза, а также в голову.

Когда злоумышленник закончил стрелять, он набросился на Василия и начал избивать его кулаками и ногами, крича при этом, что ненавидит украинцев и что пострадавший не должен жить в Польше и должен ехать домой в Украину 

- говорится в публикации.

У нападавшего был пневматический пистолет, на который не требуется разрешение. Михал был арестован вскоре после инцидента и до сих пор находится под стражей. Ранее не судимый, безработный фитнес-инструктор.

Обвиняемый считал, что пострадавший - украинец 

- пояснил представитель Вроцлавской окружной прокуратуры.

В ходе расследования Михал признал, что нанес потерпевшему тяжелую травму, но он утверждал, что инцидент "не носил расистского характера". Обвинительное заключение было передано в Окружной суд Вроцлава. Первое слушание назначено на 24 сентября.

Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является ложной - Демченко17.09.25, 13:56 • 17335 просмотров

Алена Уткина

Криминал и ЧПНовости Мира
Вроцлав
Румыния
Украина
Польша