Подумав, что украинец: во Вроцлаве мужчина выстрелил в румына
Киев • УНН
Польская прокуратура обвинила 32-летнего мужчину в тяжком ранении гражданина Румынии во время стрельбы во Вроцлаве 15 марта. Нападавший выстрелил в голову потерпевшего и избил его, считая, что он украинец.
Польская прокуратура предъявила обвинения 32-летнему мужчине за тяжкое ранение гражданина Румынии во время стрельбы в торговом центре Вроцлава 15 марта. По данным следствия, нападавший выстрелил в голову потерпевшего и избил его, подумав, что он украинец.
Стрельба произошла в ТЦ Wroclavia во Вроцлаве 15 марта этого года. Недавно прокуратура предъявила обвинения по этому делу Михалу Ф. в причинении тяжкого вреда здоровью, которое предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы
Как указывает издание, в результате стрельбы был ранен гражданин Румынии. С момента инцидента он находится под наблюдением врачей.
По данным прокуратуры, 32-летний нападавший, увидев румына, схватил пистолет и несколько раз выстрелил в него, целясь в голову. Он дважды попал в пострадавшего: в глазное яблоко и веко правого глаза, а также в голову.
Когда злоумышленник закончил стрелять, он набросился на Василия и начал избивать его кулаками и ногами, крича при этом, что ненавидит украинцев и что пострадавший не должен жить в Польше и должен ехать домой в Украину
У нападавшего был пневматический пистолет, на который не требуется разрешение. Михал был арестован вскоре после инцидента и до сих пор находится под стражей. Ранее не судимый, безработный фитнес-инструктор.
Обвиняемый считал, что пострадавший - украинец
В ходе расследования Михал признал, что нанес потерпевшему тяжелую травму, но он утверждал, что инцидент "не носил расистского характера". Обвинительное заключение было передано в Окружной суд Вроцлава. Первое слушание назначено на 24 сентября.
