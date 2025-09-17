Подумав, що українець: у Вроцлаві чоловік вистрілив у румуна

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17:46 • 4230 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
16:51 • 10299 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
15:01 • 12152 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 18888 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 32939 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 32768 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 38604 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 38322 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 103393 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 120605 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
99%
749мм
Популярнi новини
У "Резерв+" з'явиться новий статус: що він означає і кого стосуєтьсяPhoto17 вересня, 09:20 • 5918 перегляди
25 мільйонів перетинів та сотні порушників: речник ДПСУ розповів, що відбувається на кордоні з ЄС та Молдовою17 вересня, 10:38 • 8282 перегляди
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали, є неправдивою - Демченко17 вересня, 10:56 • 17374 перегляди
Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico 17 вересня, 11:08 • 22350 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 19820 перегляди
Публікації
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 19838 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 53589 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 103385 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 120600 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 68098 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою18:36 • 1380 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 3278 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 3106 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 40192 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 45383 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT
E-6 Mercury

Подумав, що українець: у Вроцлаві чоловік вистрілив у румуна

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Польська прокуратура звинуватила 32-річного чоловіка у тяжкому пораненні громадянина Румунії під час стрілянини у Вроцлаві 15 березня. Нападник вистрілив у голову потерпілого та побив його, вважаючи, що він українець.

Подумав, що українець: у Вроцлаві чоловік вистрілив у румуна

Польська прокуратура висунула звинувачення 32-річному чоловіку за тяжке поранення громадянина Румунії під час стрілянини у торговому центрі Вроцлава 15 березня. За даними слідства, нападник вистрілив у голову потерпілого та побив його, подумавши, що він українець. Про це пише УНН із посиланням на Wroclaw Here.

Стрілянина відбулася у ТЦ Wroclavia у Вроцлаві 15 березня цього року. Нещодавно прокуратура висунула звинувачення у цій справі Михалу Ф. у заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю, яке передбачає покарання до 20 років позбавлення волі 

- йдеться у дописі.

Як вказує видання, в результаті стрілянини було поранено громадянина Румунії. З моменту інциденту він перебуває під наглядом лікарів.

За даними прокуратури, 32-річний нападник, побачивши румуна, схопив пістолет і кілька разів вистрілив у нього, цілячись у голову. Він двічі поцілив у постраждалого: в очне яблуко та повіку правого ока, а також у голову.

Коли зловмисник закінчив стріляти, він накинувся на Василя і почав бити його кулаками та ногами, кричачи при цьому, що ненавидить українців і що постраждалий не повинен жити в Польщі й повинен їхати додому в Україну 

- йдеться у публікації.

У нападника був пневматичний пістолет, на який не потрібен дозвіл. Міхал був заарештований невдовзі після інциденту і досі перебуває піл вартою. Раніше не судимий, безробітний фітнес-інструктор.

Обвинувачений вважав, що постраждалий - українець 

- пояснив речник Вроцлавської окружної прокуратури.

У ході розслідування Міхал визнав, що завдав потерпілому важкої травми, але він стверджував, що інцидент "не носив расистського характеру". Обвинувальний висновок було передано до Окружного суду Вроцлава. Перше слухання призначено на 24 вересня.

Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали, є неправдивою - Демченко17.09.25, 13:56 • 17392 перегляди

Альона Уткіна

Кримінал та НПНовини Світу
Вроцлав
Румунія
Україна
Польща