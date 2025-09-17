Подумав, що українець: у Вроцлаві чоловік вистрілив у румуна

Польська прокуратура висунула звинувачення 32-річному чоловіку за тяжке поранення громадянина Румунії під час стрілянини у торговому центрі Вроцлава 15 березня. За даними слідства, нападник вистрілив у голову потерпілого та побив його, подумавши, що він українець. Про це пише УНН із посиланням на Wroclaw Here.

Стрілянина відбулася у ТЦ Wroclavia у Вроцлаві 15 березня цього року. Нещодавно прокуратура висунула звинувачення у цій справі Михалу Ф. у заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю, яке передбачає покарання до 20 років позбавлення волі - йдеться у дописі.

Як вказує видання, в результаті стрілянини було поранено громадянина Румунії. З моменту інциденту він перебуває під наглядом лікарів.

За даними прокуратури, 32-річний нападник, побачивши румуна, схопив пістолет і кілька разів вистрілив у нього, цілячись у голову. Він двічі поцілив у постраждалого: в очне яблуко та повіку правого ока, а також у голову.

Коли зловмисник закінчив стріляти, він накинувся на Василя і почав бити його кулаками та ногами, кричачи при цьому, що ненавидить українців і що постраждалий не повинен жити в Польщі й повинен їхати додому в Україну - йдеться у публікації.

У нападника був пневматичний пістолет, на який не потрібен дозвіл. Міхал був заарештований невдовзі після інциденту і досі перебуває піл вартою. Раніше не судимий, безробітний фітнес-інструктор.

Обвинувачений вважав, що постраждалий - українець - пояснив речник Вроцлавської окружної прокуратури.

У ході розслідування Міхал визнав, що завдав потерпілому важкої травми, але він стверджував, що інцидент "не носив расистського характеру". Обвинувальний висновок було передано до Окружного суду Вроцлава. Перше слухання призначено на 24 вересня.

Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали, є неправдивою - Демченко