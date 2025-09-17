$41.180.06
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали є неправдивою - Демченко

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Речник ДПСУ Андрій Демченко спростував повідомлення про те, що батька загиблої в США українки Ірини Заруцької не випустили з України на похорон доньки. За його словами, батько вже прибув до США, де матиме змогу попрощатися зі своєю донькою.

Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали є неправдивою - Демченко

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу спростував повідомлення про те, що батька загиблої українки в США Ірини Заруцької не випустили з України на похорон доньки. За його словами, усі такі повідомлення не відповідають дійсності. Про це пише УНН.

Деталі

Журналісти запитали Андрія Демченка, чи справді батько Ірини Заруцької не зміг виїхати за кордон, щоб попрощатися з дочкою. Речник ДПСУ спростував цю інформацію та заявив, що вона не відповідає дійсності.

Ми бачили повідомлення, які ширилися про те, що батька вбитої українки в Америці Ірини Заруцької не випустили за кордон, що він не зміг виїхати за межі України для того, щоб попрощатися з донькою. Але можу зазначити, що всі ці повідомлення, всі ті коментарі, які ширилися на різних інформаційних ресурсах, в тому числі з посиланням на закордонні медіа, вони не відповідають дійсності – вони абсурдні

- заявив речник ДПСУ.

Демченко додав, що батько загиблої не отримував відмови на пропускних пунктах і не оформлявся на виїзд із країни, але водночас йому надавалася необхідна допомога щодо оформлення документів для виїзду за кордон.

25 мільйонів перетинів та сотні порушників: речник ДПСУ розповів, що відбувається на кордоні з ЄС та Молдовою17.09.25, 13:38 • 510 переглядiв

Зараз можу констатувати, що він днями все ж таки виїхав за межі України. На підставі обставин гуманітарного характеру йому надається консульська допомога. Власне, він уже прибув до Сполучених Штатів Америки, де матиме змогу попрощатися зі своєю донькою 

- зазначив Демченко.

Він також закликав медіа та користувачів не поширювати неперевірену інформацію: "Я хочу висловити слова співчуття рідним і просив би не маніпулювати цією темою, а користуватися тільки перевіреною інформацією. Адже поширення таких повідомлень у першу чергу впливає на родину загиблої дівчини".

Нагадаємо

Ряд видань, зокрема Daily Mail заявляли раніше, що батькові вбитої у Сполучених Штатах українки Ірини Заруцької відмовили у виїзді з України на похорон рідної доньки через обмеження воєнного стану.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, щоденні обстріли та спроби просунутися вглиб території України зазнали провалу завдяки діям українських захисників. 

Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025" завершилися, не зафіксувавши безпосередніх загроз для українського кордону. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про згортання російської військової присутності в білорусі.

Степан Гафтко

Суспільство
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Сполучені Штати Америки
Україна
Молдова