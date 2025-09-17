Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является неправдивой - Демченко

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга опроверг сообщения о том, что отца погибшей украинки в США Ирины Заруцкой не выпустили из Украины на похороны дочери. По его словам, все такие сообщения не соответствуют действительности. Об этом пишет УНН.

Детали

Журналисты спросили Андрея Демченко, действительно ли отец Ирины Заруцкой не смог выехать за границу, чтобы попрощаться с дочерью. Представитель ГПСУ опроверг эту информацию и заявил, что она не соответствует действительности.

Мы видели сообщения, которые распространялись о том, что отца убитой украинки в Америке Ирины Заруцкой не выпустили за границу, что он не смог выехать за пределы Украины для того, чтобы попрощаться с дочерью. Но могу отметить, что все эти сообщения, все те комментарии, которые распространялись на различных информационных ресурсах, в том числе со ссылкой на зарубежные медиа, они не соответствуют действительности – они абсурдны - заявил представитель ГПСУ.

Демченко добавил, что отец погибшей не получал отказа на пропускных пунктах и не оформлялся на выезд из страны, но в то же время ему оказывалась необходимая помощь по оформлению документов для выезда за границу.

Сейчас могу констатировать, что он на днях все же выехал за пределы Украины. На основании обстоятельств гуманитарного характера ему оказывается консульская помощь. Собственно, он уже прибыл в Соединенные Штаты Америки, где сможет попрощаться со своей дочерью - отметил Демченко.

Он также призвал медиа и пользователей не распространять непроверенную информацию: "Я хочу выразить слова соболезнования родным и просил бы не манипулировать этой темой, а пользоваться только проверенной информацией. Ведь распространение таких сообщений в первую очередь влияет на семью погибшей девушки".

Напомним

Ряд изданий, в частности Daily Mail заявляли ранее, что отцу убитой в Соединенных Штатах украинки Ирины Заруцкой отказали в выезде из Украины на похороны родной дочери из-за ограничений военного положения.

