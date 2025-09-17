Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является неправдивой - Демченко

$41.180.06
48.660.16
ukenru
09:20 • 13775 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 20751 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 23413 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 76246 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 98287 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 49499 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 60323 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 94344 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 31065 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 62776 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.4м/с
87%
749мм
Популярные новости
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto17 сентября, 03:14 • 23439 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции17 сентября, 03:37 • 41181 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп17 сентября, 04:55 • 29625 просмотра
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto06:46 • 8612 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 23381 просмотра
публикации
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 23602 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 76246 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 98287 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 51126 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 94344 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберта Метсола
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 29409 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 35433 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 65326 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 63173 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 67541 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
ЗРК Бук
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является неправдивой - Демченко

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

Представитель ГПСУ Андрей Демченко опроверг сообщения о том, что отца погибшей в США украинки Ирины Заруцкой не выпустили из Украины на похороны дочери. По его словам, отец уже прибыл в США, где сможет попрощаться со своей дочерью.

Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является неправдивой - Демченко

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга опроверг сообщения о том, что отца погибшей украинки в США Ирины Заруцкой не выпустили из Украины на похороны дочери. По его словам, все такие сообщения не соответствуют действительности. Об этом пишет УНН.

Детали

Журналисты спросили Андрея Демченко, действительно ли отец Ирины Заруцкой не смог выехать за границу, чтобы попрощаться с дочерью. Представитель ГПСУ опроверг эту информацию и заявил, что она не соответствует действительности.

Мы видели сообщения, которые распространялись о том, что отца убитой украинки в Америке Ирины Заруцкой не выпустили за границу, что он не смог выехать за пределы Украины для того, чтобы попрощаться с дочерью. Но могу отметить, что все эти сообщения, все те комментарии, которые распространялись на различных информационных ресурсах, в том числе со ссылкой на зарубежные медиа, они не соответствуют действительности – они абсурдны

- заявил представитель ГПСУ.

Демченко добавил, что отец погибшей не получал отказа на пропускных пунктах и не оформлялся на выезд из страны, но в то же время ему оказывалась необходимая помощь по оформлению документов для выезда за границу.

25 миллионов пересечений и сотни нарушителей: представитель ГПСУ рассказал, что происходит на границе с ЕС и Молдовой17.09.25, 13:38 • 956 просмотров

Сейчас могу констатировать, что он на днях все же выехал за пределы Украины. На основании обстоятельств гуманитарного характера ему оказывается консульская помощь. Собственно, он уже прибыл в Соединенные Штаты Америки, где сможет попрощаться со своей дочерью 

- отметил Демченко.

Он также призвал медиа и пользователей не распространять непроверенную информацию: "Я хочу выразить слова соболезнования родным и просил бы не манипулировать этой темой, а пользоваться только проверенной информацией. Ведь распространение таких сообщений в первую очередь влияет на семью погибшей девушки".

Напомним

Ряд изданий, в частности Daily Mail заявляли ранее, что отцу убитой в Соединенных Штатах украинки Ирины Заруцкой отказали в выезде из Украины на похороны родной дочери из-за ограничений военного положения.

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, ежедневные обстрелы и попытки продвинуться вглубь территории Украины потерпели провал благодаря действиям украинских защитников. 

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" завершились, не зафиксировав непосредственных угроз для украинской границы. Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил о сворачивании российского военного присутствия в беларуси.

Степан Гафтко

Общество
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Соединённые Штаты
Украина
Молдова