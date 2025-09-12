$41.210.09
Батько вбитої Ірини Заруцької не зміг поїхати на її похорон: у чому причина

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Батькові Ірини Заруцької відмовили у виїзді з України до США на похорон доньки через обмеження воєнного стану. 23-річна українка загинула від ножових поранень у Шарлотті.

Батько вбитої Ірини Заруцької не зміг поїхати на її похорон: у чому причина

Батькові вбитої у Сполучених Штатах Америки українки Ірини Заруцької відмовили у виїзді з України на похорон рідної доньки. Станіслав Заруцький планував полетіти до США, щоб попрощатися з Іриною, але через обмеження воєнного стану його не випустили з країни. Про це інформує видання Daily Mail, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що батько Станіслав до війни працював будівельником, а мати - домогосподаркою з талантом до рукоділля та в’язання гачком. Через війну доньці та матері довелося виїхати до США, а батько залишився в Україні.

Родина згадує, що Ірина мріяла стати ветеринарним асистентом у США, бо дуже любила тварин. 

Ірина також глибоко любила тварин. Вона часто дбала про вихованців сусідів, і багато хто з теплотою згадує, як вона вигулювала їх по околицях, завжди з променистою усмішкою

- йдеться у дописі Daily Mail.

Як пише видання, Ірина була цілеспрямовоною і любила навчатися - за дуже короткий час вона вільно заговорила англійською.

Нагадаємо

23-річна українка Ірина Заруцька, яка втекла від війни, загинула від ножових поранень на залізничній станції в Шарлотті. Поліція заарештувала 34-річного Декарлоса Брауна, якому висунуто обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення Декарлосу Брауну, обвинуваченому у вбивстві української біженки Ірини Заруцької. Прокурори вимагатимуть смертної кари.

Трамп записав відеозвернення, присвячене вбивству 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У ньому він розкритикував політику демократів, яку назвав причиною зростання рівня злочинності.

Глава Білого дому теж вважає, що смертна кара буде справедливим покаранням для вбивці українки.

Віта Зеленецька

