Батько вбитої Ірини Заруцької не зміг поїхати на її похорон: у чому причина
Київ • УНН
Батькові Ірини Заруцької відмовили у виїзді з України до США на похорон доньки через обмеження воєнного стану. 23-річна українка загинула від ножових поранень у Шарлотті.
Батькові вбитої у Сполучених Штатах Америки українки Ірини Заруцької відмовили у виїзді з України на похорон рідної доньки. Станіслав Заруцький планував полетіти до США, щоб попрощатися з Іриною, але через обмеження воєнного стану його не випустили з країни. Про це інформує видання Daily Mail, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що батько Станіслав до війни працював будівельником, а мати - домогосподаркою з талантом до рукоділля та в’язання гачком. Через війну доньці та матері довелося виїхати до США, а батько залишився в Україні.
Родина згадує, що Ірина мріяла стати ветеринарним асистентом у США, бо дуже любила тварин.
Ірина також глибоко любила тварин. Вона часто дбала про вихованців сусідів, і багато хто з теплотою згадує, як вона вигулювала їх по околицях, завжди з променистою усмішкою
Як пише видання, Ірина була цілеспрямовоною і любила навчатися - за дуже короткий час вона вільно заговорила англійською.
Нагадаємо
23-річна українка Ірина Заруцька, яка втекла від війни, загинула від ножових поранень на залізничній станції в Шарлотті. Поліція заарештувала 34-річного Декарлоса Брауна, якому висунуто обвинувачення у вбивстві першого ступеня.
Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення Декарлосу Брауну, обвинуваченому у вбивстві української біженки Ірини Заруцької. Прокурори вимагатимуть смертної кари.
Трамп записав відеозвернення, присвячене вбивству 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У ньому він розкритикував політику демократів, яку назвав причиною зростання рівня злочинності.
Глава Білого дому теж вважає, що смертна кара буде справедливим покаранням для вбивці українки.
