12:34 • 1050 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 2316 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 3256 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 5204 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 10000 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 11513 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 17425 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 37981 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 44470 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 97609 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
"Вона читала мої думки": американець, який вбив українку, розповів моторошні подробиці злочину – NYP

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Американець Декарлос Браун-молодший, який зарізав українську біженку Ірину Заруцьку в поїзді, заявив, що вчинив це, бо жінка нібито "читала його думки". Чоловік стверджує, що влада США вшила в його тіло чіп, який змусив його вбити пасажирку.

"Вона читала мої думки": американець, який вбив українку, розповів моторошні подробиці злочину – NYP
Фото NYP

Американець Декарлос Браун-молодший, який зарізав у поїзді в Шарлотті (Північна Кароліна) українську біженку Ірину Заруцьку, заявив, що вчинив це, бо жінка начебто "читала його думки". В аудіозаписах із в’язниці чоловік стверджує, що влада США вшила в його тіло чіп, а "матеріал усередині нього" змусив убити беззахисну пасажирку. Про це йдеться в матеріалі New York Post, пише УНН.

Деталі

За словами його сестри Трейсі, Браун страждає на параноїдальну шизофренію, роками вважав, що уряд стежить за ним, і навіть скаржився поліції на "мікрочіп у мозку". У розмовах з родиною після арешту він наполягав, що не знав жертву й ніколи з нею не говорив, але був переконаний, що вона "знає його думки".

Я пошкодив руку, коли вдарив її ножем. Я навіть не знав цю жінку. Це страшно… Чому хтось може так зробити?

– чути на тривожному аудіо, яке опинилося у ЗМІ.

Сестра злочинця розповіла, що його психічний стан різко погіршився після звільнення з в’язниці у 2022 році. У тому ж році він нападав на родичів, а згодом телефонував у поліцію, вимагаючи "дослідити мікрочіп у його мозку". Суд тоді відпустив його під обіцянку з’явитися на засідання.

Родина намагалася домогтися примусового лікування, але не мала законних підстав. У в’язниці поведінка Брауна ще більше загострилася: під час останніх зустрічей він погрожував сестрі й матері, звинувачуючи їх у "змові" та "торгівлі людьми".

"Коли я пішла його відвідати, він бурмотів щось собі під ніс", – розповіла Трейсі газеті "The Post". А я сказала: "Ну, і що в тебе на думці? Він подивився на мене і сказав: "Я маю тебе до цього довести". А я сказала: "Що ти маєш на увазі, коли кажеш, що маєш до мене довести?". Він відповів: "Ти і мама. Ви всі стаєте жертвами торгівлі людьми". А я сказала: "Ну, а як нами торгують?" А він відповів: "Уряд торгує вами, щоб дістатися до мене".

Трейсі Браун, яка сама раніше зазнала від нього нападу, вважає, що трагедії можна було б запобігти, якби система вчасно відправила брата на примусове лікування.

Він був психічно хворим, але йому так і не надали належної допомоги. Ірину він убив не тому, що знав її чи мав з нею конфлікт. Він зламався.

- сказала Трейсі.

Сестра також розповіла, що питала у брата, чому він вчинив саме так і чому обрав жертвою молоду українку?

Він сказав, що їде до лікарні, психіатричної лікарні… Я просто хотіла знати, чому вона (саме ця жертва – ред.), бо він вже деякий час був у поїзді, перш ніж вона сіла. А він сказав, що вона читає його думки 

– заявила Трейсі Браун.

Нині злочинець перебуває під вартою й очікує суду. Трейсі зізналася, що боїться стати мішенню через дії брата. Сім’я загиблої українки закликає провести справедливий суд, тоді як сестра нападника просить уникнути смертної кари, наголошуючи на його психічному стані.

Доповнення

Ірина Заруцька, 23-річна українська біженка, була поранена ножем під час поїздки на легкорейковому транспорті у серпні. Відеозапис подій перед нападом було оприлюднено в п’ятницю.

Декарлос Браун-молодший, 34 роки, був заарештований та звинувачений у вбивстві першого ступеня у справі Заруцької. Його доставили до лікарні через поранення руки, а потім перевели до в’язниці округу Мекленбург.

Напад стався на лінії Lynx Blue Line поблизу району Camden Road у південній частині Шарлотти, приблизно о 22:00 за місцевим часом 22 серпня.

На відео видно, як підозрюваний неспокійно поводиться та корчить обличчя, сидячи позаду Заруцької. Через кілька хвилин він встає над нею й нібито б’є її ножем у шию ззаду.

Департамент поліції міста Шарлотт-Мекленбург повідомив, що дівчина загинула на місці

Публікація відео викликала нову хвилю занепокоєння щодо безпеки в громадському транспорті Шарлотти.

Нагадаємо

Трамп засудив убивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яка втекла від війни в Україні до Сполучених Штатів.

Трамп записав відеозвернення, присвячене вбивству 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У ньому він розкритикував політику демократів, яку назвав причиною зростання рівня злочинності.

ФБР розслідує вбивство 23-річної українки Заруцької у Шарлотті. Директор ФБР Кеш Патель повідомив про розслідування жорстокої смерті від ножових поранень.

Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення Декарлосу Брауну, обвинуваченому у вбивстві української біженки. Прокурори вимагатимуть смертної кари.

Сам президент США Дональд Трамп теж вважає, що смертна кара буде справедливим покаранням для вбивці українки.

Степан Гафтко

