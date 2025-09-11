$41.210.09
"Она читала мои мысли": американец, убивший украинку, рассказал жуткие подробности преступления – NYP

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Американец Декарлос Браун-младший, зарезавший украинскую беженку Ирину Заруцкую в поезде, заявил, что совершил это, потому что женщина якобы «читала его мысли». Мужчина утверждает, что власти США вшили в его тело чип, который заставил его убить пассажирку.

"Она читала мои мысли": американец, убивший украинку, рассказал жуткие подробности преступления – NYP
Фото NYP

Американец Декарлос Браун-младший, зарезавший в поезде в Шарлотте (Северная Каролина) украинскую беженку Ирину Заруцкую, заявил, что совершил это, потому что женщина якобы "читала его мысли". В аудиозаписях из тюрьмы мужчина утверждает, что власти США вшили в его тело чип, а "материал внутри него" заставил убить беззащитную пассажирку. Об этом говорится в материале New York Post, пишет УНН.

Детали

По словам его сестры Трейси, Браун страдает параноидальной шизофренией, годами считал, что правительство следит за ним, и даже жаловался полиции на "микрочип в мозгу". В разговорах с семьей после ареста он настаивал, что не знал жертву и никогда с ней не говорил, но был убежден, что она "знает его мысли".

Я повредил руку, когда ударил ее ножом. Я даже не знал эту женщину. Это страшно… Почему кто-то может так сделать?

– слышно на тревожном аудио, которое оказалось в СМИ.

Сестра преступника рассказала, что его психическое состояние резко ухудшилось после освобождения из тюрьмы в 2022 году. В том же году он нападал на родственников, а впоследствии звонил в полицию, требуя "исследовать микрочип в его мозгу". Суд тогда отпустил его под обещание явиться на заседание.

Семья пыталась добиться принудительного лечения, но не имела законных оснований. В тюрьме поведение Брауна еще больше обострилось: во время последних встреч он угрожал сестре и матери, обвиняя их в "заговоре" и "торговле людьми".

"Когда я пошла его навестить, он бормотал что-то себе под нос", – рассказала Трейси газете "The Post". А я сказала: "Ну, и что у тебя на уме? Он посмотрел на меня и сказал: "Я должен тебя до этого довести". А я сказала: "Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что должен до меня довести?". Он ответил: "Ты и мама. Вы все становитесь жертвами торговли людьми". А я сказала: "Ну, а как нами торгуют?" А он ответил: "Правительство торгует вами, чтобы добраться до меня".

Трейси Браун, которая сама ранее подверглась от него нападению, считает, что трагедии можно было бы предотвратить, если бы система вовремя отправила брата на принудительное лечение.

Он был психически больным, но ему так и не оказали должной помощи. Ирину он убил не потому, что знал ее или имел с ней конфликт. Он сломался.

- сказала Трейси.

Сестра также рассказала, что спрашивала у брата, почему он поступил именно так и почему выбрал жертвой молодую украинку?

Он сказал, что едет в больницу, психиатрическую больницу… Я просто хотела знать, почему она (именно эта жертва – ред.), потому что он уже некоторое время был в поезде, прежде чем она села. А он сказал, что она читает его мысли 

– заявила Трейси Браун.

Сейчас преступник находится под стражей и ожидает суда. Трейси призналась, что боится стать мишенью из-за действий брата. Семья погибшей украинки призывает провести справедливый суд, тогда как сестра нападавшего просит избежать смертной казни, подчеркивая его психическое состояние.

Дополнение

Ирина Заруцкая, 23-летняя украинская беженка, была ранена ножом во время поездки на легкорельсовом транспорте в августе. Видеозапись событий перед нападением была обнародована в пятницу.

Декарлос Браун-младший, 34 года, был арестован и обвинен в убийстве первой степени по делу Заруцкой. Его доставили в больницу из-за ранения руки, а затем перевели в тюрьму округа Мекленбург.

Нападение произошло на линии Lynx Blue Line вблизи района Camden Road в южной части Шарлотты, примерно в 22:00 по местному времени 22 августа.

На видео видно, как подозреваемый беспокойно ведет себя и корчит лицо, сидя позади Заруцкой. Через несколько минут он встает над ней и якобы бьет ее ножом в шею сзади.

Департамент полиции города Шарлотт-Мекленбург сообщил, что девушка погибла на месте

Публикация видео вызвала новую волну беспокойства относительно безопасности в общественном транспорте Шарлотты.

Напомним

Трамп осудил убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которая бежала от войны в Украине в Соединенные Штаты.

Трамп записал видеообращение, посвященное убийству 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой. В нем он раскритиковал политику демократов, которую назвал причиной роста уровня преступности.

ФБР расследует убийство 23-летней украинки Заруцкой в Шарлотте. Директор ФБР Кэш Патель сообщил о расследовании жестокой смерти от ножевых ранений.

Департамент юстиции США выдвинул федеральные обвинения Декарлосу Брауну, обвиняемому в убийстве украинской беженки. Прокуроры будут требовать смертной казни.

Сам президент США Дональд Трамп тоже считает, что смертная казнь будет справедливым наказанием для убийцы украинки.

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости МираНаши за границей
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты