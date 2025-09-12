Отец убитой Ирины Заруцкой не смог поехать на ее похороны: в чем причина

$41.210.09
48.240.05
ukenru
19:17 • 4896 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 13921 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 25052 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 16156 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 14626 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 21150 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 14224 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16245 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14359 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14381 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.8м/с
54%
755мм
Популярные новости
"Она читала мои мысли": американец, убивший украинку, рассказал жуткие подробности преступления – NYP11 сентября, 12:58 • 4992 просмотра
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»11 сентября, 13:02 • 12464 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 12205 просмотра
Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами11 сентября, 15:13 • 11067 просмотра
Польша закрывает границу с беларусью: в рф заявили об эскалации напряженности и призвали Варшаву передумать18:35 • 8220 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 25052 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 21150 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 34895 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 49792 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 110352 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Дональд Трамп
Александр Стабб
Тимоти Снайдер
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 12210 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 34895 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 24891 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 32884 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 97865 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Saab JAS 39 Gripen
Сухой Су-30
Ил-18

Отец убитой Ирины Заруцкой не смог поехать на ее похороны: в чем причина

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Отцу Ирины Заруцкой отказали в выезде из Украины в США на похороны дочери из-за ограничений военного положения. 23-летняя украинка погибла от ножевых ранений в Шарлотте.

Отец убитой Ирины Заруцкой не смог поехать на ее похороны: в чем причина

Отцу убитой в Соединенных Штатах Америки украинки Ирины Заруцкой отказали в выезде из Украины на похороны родной дочери. Станислав Заруцкий планировал улететь в США, чтобы попрощаться с Ириной, но из-за ограничений военного положения его не выпустили из страны. Об этом информирует издание Daily Mail, передает УНН.

Детали

Отмечается, что отец Станислав до войны работал строителем, а мать - домохозяйкой с талантом к рукоделию и вязанию крючком. Из-за войны дочери и матери пришлось выехать в США, а отец остался в Украине.

Семья вспоминает, что Ирина мечтала стать ветеринарным ассистентом в США, потому что очень любила животных. 

Ирина также глубоко любила животных. Она часто заботилась о питомцах соседей, и многие с теплотой вспоминают, как она выгуливала их по окрестностям, всегда с лучезарной улыбкой

- говорится в сообщении Daily Mail.

Как пишет издание, Ирина была целеустремленной и любила учиться - за очень короткое время она свободно заговорила по-английски.

Напомним

23-летняя украинка Ирина Заруцкая, сбежавшая от войны, погибла от ножевых ранений на железнодорожной станции в Шарлотте. Полиция арестовала 34-летнего Декарлоса Брауна, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Департамент юстиции США предъявил федеральные обвинения Декарлосу Брауну, обвиняемому в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Прокуроры будут требовать смертной казни.

Трамп записал видеообращение, посвященное убийству 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой. В нем он раскритиковал политику демократов, которую назвал причиной роста уровня преступности.

Глава Белого дома тоже считает, что смертная казнь будет справедливым наказанием для убийцы украинки.

"Она читала мои мысли": американец, убивший украинку, рассказал жуткие подробности преступления – NYP11.09.25, 14:58 • 5002 просмотра

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧПНовости Мира
Государственная граница Украины
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина