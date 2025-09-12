Отец убитой Ирины Заруцкой не смог поехать на ее похороны: в чем причина

Отцу убитой в Соединенных Штатах Америки украинки Ирины Заруцкой отказали в выезде из Украины на похороны родной дочери. Станислав Заруцкий планировал улететь в США, чтобы попрощаться с Ириной, но из-за ограничений военного положения его не выпустили из страны. Об этом информирует издание Daily Mail, передает УНН.

Детали

Отмечается, что отец Станислав до войны работал строителем, а мать - домохозяйкой с талантом к рукоделию и вязанию крючком. Из-за войны дочери и матери пришлось выехать в США, а отец остался в Украине.

Семья вспоминает, что Ирина мечтала стать ветеринарным ассистентом в США, потому что очень любила животных.

Ирина также глубоко любила животных. Она часто заботилась о питомцах соседей, и многие с теплотой вспоминают, как она выгуливала их по окрестностям, всегда с лучезарной улыбкой - говорится в сообщении Daily Mail.

Как пишет издание, Ирина была целеустремленной и любила учиться - за очень короткое время она свободно заговорила по-английски.

Напомним

23-летняя украинка Ирина Заруцкая, сбежавшая от войны, погибла от ножевых ранений на железнодорожной станции в Шарлотте. Полиция арестовала 34-летнего Декарлоса Брауна, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Департамент юстиции США предъявил федеральные обвинения Декарлосу Брауну, обвиняемому в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Прокуроры будут требовать смертной казни.

Трамп записал видеообращение, посвященное убийству 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой. В нем он раскритиковал политику демократов, которую назвал причиной роста уровня преступности.

Глава Белого дома тоже считает, что смертная казнь будет справедливым наказанием для убийцы украинки.

"Она читала мои мысли": американец, убивший украинку, рассказал жуткие подробности преступления – NYP