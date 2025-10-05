В Киеве трое подростков избили школьника на детской площадке, полиция отреагировала

В Киеве на детской площадке в Деснянском районе трое парней по очереди ударили по лицу 13-летнего школьника. На 16-летнего парня составили административные материалы за мелкое хулиганство, а на родителей двух других составили протоколы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Нарушение сотрудники полиции выявили во время мониторинга сети Интернет, до этого с заявлениями в правоохранительные органы никто не обращался. На обнародованном видео трое парней по очереди ударили по лицу 13-летнего школьника. Сотрудники сектора ювенальной превенции Деснянского управления полиции установили несовершеннолетних — ими оказались трое подростков, 13, 14 и 16 лет

Полиции подростки заявили, что избили 13-летнего школьника, чтобы "проучить" его, ведь он накануне якобы оскорбил девушку из их компании.

Ювенальные полицейские провели с несовершеннолетними профилактическую беседу, и вместе с этим на 16-летнего парня составили административные материалы по ст. 173 КУоАП – мелкое хулиганство, а на родителей двух других составили протоколы по ст. 184 КУоАП - ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей. За содеянное им грозит штраф