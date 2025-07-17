16-річний юнак побив 62-річного чоловіка на Київщині: поліція розслідує злочин

Правоохоронці почали розслідування кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у селі Гребінки Білоцерківського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

Інцидент стався 15 липня близько 20:00. Як пише дружина постраждалого, 16-річний юнак побив 62-річного чоловіка. Потерпілим виявився Сергій Мартиненко, а нападником – Гліб Орешніков.

За даними поліції, чоловік виявив групу неповнолітніх, які відпочивали біля його домоволодіння – вони поводили себе зухвало, голосно кричали та смітили.

Дружина потерпілого стверджує, що її чоловік зробив компанії зауваження, на що молодик накинувся на нього з кулаками. Те саме підтвердили і в поліції – там додали, що Сергія Мартиненка доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановили всіх учасників інциденту. Водночас дружина постраждалого Лариса Мартиненко назвала імена всіх, хто був разом з Орешниковим:

Олександр Грищенко;

Діана Копилова;

Маргарита Мовчан;

Катерина Леонова.

В жодної дитини не виникло бажання викликати поліцію чи надати допомогу. Коли вони побачили, що до них ідуть сусіди, вони почали тікати - хто на скутерах, хто просто пішки – написала дружина постраждалого.

Вона додала, що родичі підозрюваних не визнають провину своїх дітей і намагаються "зам’яти" справу.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Києві на Печерську двоє чоловіків зґвалтували та пограбували неповнолітню дівчину. За це злочинці отримали покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.