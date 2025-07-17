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16-летний юноша избил 62-летнего мужчину в Киевской области: полиция расследует преступление

Киев • УНН

 • 102 просмотра

В селе Гребенки Белоцерковского района 16-летний юноша избил 62-летнего мужчину, который сделал замечание группе несовершеннолетних. Полиция начала досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений.

16-летний юноша избил 62-летнего мужчину в Киевской области: полиция расследует преступление

Правоохранители начали расследование уголовного производства по факту избиения мужчины в селе Гребенки Белоцерковского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Инцидент произошел 15 июля около 20:00. Как пишет жена пострадавшего, 16-летний юноша избил 62-летнего мужчину. Пострадавшим оказался Сергей Мартыненко, а нападавшим – Глеб Орешников.

По данным полиции, мужчина обнаружил группу несовершеннолетних, которые отдыхали возле его домовладения – они вели себя вызывающе, громко кричали и мусорили.

Жена потерпевшего утверждает, что ее муж сделал компании замечание, на что молодой человек набросился на него с кулаками. То же подтвердили и в полиции – там добавили, что Сергея Мартыненко доставили в больницу с телесными повреждениями.

Правоохранители установили всех участников инцидента. В то же время жена пострадавшего Лариса Мартыненко назвала имена всех, кто был вместе с Орешниковым:

  • Александр Грищенко;
    • Диана Копылова;
      • Маргарита Мовчан;
        • Екатерина Леонова.

          Ни у одного ребенка не возникло желания вызвать полицию или оказать помощь. Когда они увидели, что к ним идут соседи, они начали убегать - кто на скутерах, кто просто пешком

          – написала жена пострадавшего.

          Она добавила, что родственники подозреваемых не признают вину своих детей и пытаются "замять" дело.

          По данному факту начато досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

          Напомним

          Ранее УНН сообщал, что в Киеве на Печерске двое мужчин изнасиловали и ограбили несовершеннолетнюю девушку. За это преступники получили наказание в виде 9 лет лишения свободы.

          Евгений Устименко

          Евгений Устименко

          ОбществоКриминал и ЧППроисшествияКиевская область
          Киевская область
          Киев
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