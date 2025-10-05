У Києві троє підлітків побили школяра на дитячому майданчику, поліція відреагувала

У Києві на дитячому майданчику у Деснянському районі троє хлопців по черзі вдарили по обличчю 13-річного школяра. На 16-річного хлопця склали адміністративні матеріали через дрібне хуліганство, а на батьків двох інших склали протоколи через неналежне виконання своїх обов’язків щодо виховання дітей.

Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Порушення співробітники поліції виявили під час моніторингу мережі Інтернет, до цього із заявами до правоохоронців ніхто не звертався. На оприлюдненому відео троє хлопців по черзі вдарили по обличчю 13-річного школяра. Співробітники сектору ювенальної превенції Деснянського управління поліції встановили неповнолітніх — ними виявились троє підлітків, 13, 14 та 16 років

Поліції підлітки заявили, що побили 13-річного школяра, щоб "провчити" його, адже він напередодні нібито образив дівчину з їх компанії.

Ювенальні поліцейські провели із неповнолітніми профілактичну бесіду, та разом з цим на 16-річного хлопця склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство, а на батьків двох інших склали протоколи за ст. 184 КУпАП - неналежне виконання батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей. За скоєне їм загрожує штраф