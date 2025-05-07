В Польше до 10 мая будут принимать заявки на сбор ДНК у украинцев, чьи родные пропали без вести в результате войны рф

До 10 мая текущего года продолжается прием заявок на сбор образцов ДНК у украинцев в Польше, чьи родственники пропали без вести в результате российской войны в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артура Добросердова.

Детали

По его словам, кампанию по сбору референтных (ДНК) образцов в Польше будет проводить Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (МКМЛ).

Отбор образцов проведут:

в Варшаве - 12 мая 2025 (понедельник);

в Лодзи - 13 мая 2025 (вторник);

во Вроцлаве - 14 мая 2025 (среда).

Если в вашей семье есть лицо, пропавшее без вести в связи с военной агрессией российской федерации в Украине, вы можете предоставить свои референтные (ДНК) образцы МКМЛ (Международной комиссии по вопросам пропавших без вести) — разъяснил Добросердов.

Военные и гражданские: в реестре около 16 тыс. ДНК-профилей неопознанных тел

Для записи на отбор ДНК образцов нужно оставить информацию о лице, пропавшем без вести, по ссылке. Или предоставить соответствующую информацию по телефону МКМЛ в Украине +38(068)791-00-00 (доступны также мессенджеры Telegram, Viber, Whatsapp).

Напомним

В Украине запустили общенациональную кампанию по созданию единой национальной ДНК-базы данных родственников пропавших детей.