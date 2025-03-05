Военные и гражданские: в реестре около 16 тыс. ДНК-профилей неопознанных тел
Киев • УНН
В реестре МВД содержится более 160 тысяч ДНК-профилей, из которых 16 тысяч - неопознанные тела военных и гражданских. 10,5 тысяч профилей имеют предварительное совпадение для возможной идентификации.
В электронном реестре в настоящее время содержится более 160 тыс. ДНК-профилей. Из них около 16 тыс. - это ДНК-профили неопознанных тел. Речь идет как о военных, так и о гражданских.
Об этом сообщил заместитель директора ДНДЕКЦ МВД Украины Руслан Аббасов во время презентации документального фильма "Возвращение. Герои на щите", передает УНН.
Все ДНК-профили поступают электронным способом фактически от всех экспертных учреждений и ведомств. На сегодняшний день этот процесс подключения из других ведомств еще продолжается, поскольку реестр начал работать в условиях полномасштабного вторжения с 2023 года. На сегодняшний день его численность составляет более 160 тыс. ДНК-профилей. Из них категории, которые сегодня обсуждаются, это ДНК-профили неопознанных тел - около 16 тыс. и более 94 тыс. ДНК-профилей близких и родных, которые ищут без вести пропавших при особых обстоятельствах.
По его словам, среди около 16 тыс. ДНК-профилей неопознанных тел 10,5 тыс. имеют предварительное совпадение.
Что касается 16 тыс., которые находятся в электронном реестре, то среди них 10,5 тыс. имеют предварительное совпадение. То есть это не означает, что 16 тыс. ДНК-профилей неопознанных тел невозможно идентифицировать. Процесс идентификации длительный. В эту цифру около 16 тыс. и 10,5 тыс. входят военные и гражданские
Справка
База ДНК-профилей погибших бойцов и людей, чьи родственники пропали без вести в районе боевых действий, формируется и хранится в Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре (ДНДЕКЦ). Это учреждение является главным подразделением Экспертной службы МВД в Украине.
Дополнение
В настоящее время 62 948 человек в Украине считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах.