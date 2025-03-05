Военные и гражданские: в реестре около 16 тыс. ДНК-профилей неопознанных тел

В электронном реестре в настоящее время содержится более 160 тыс. ДНК-профилей. Из них около 16 тыс. - это ДНК-профили неопознанных тел. Речь идет как о военных, так и о гражданских.

Об этом сообщил заместитель директора ДНДЕКЦ МВД Украины Руслан Аббасов во время презентации документального фильма "Возвращение. Герои на щите", передает УНН.

Все ДНК-профили поступают электронным способом фактически от всех экспертных учреждений и ведомств. На сегодняшний день этот процесс подключения из других ведомств еще продолжается, поскольку реестр начал работать в условиях полномасштабного вторжения с 2023 года. На сегодняшний день его численность составляет более 160 тыс. ДНК-профилей. Из них категории, которые сегодня обсуждаются, это ДНК-профили неопознанных тел - около 16 тыс. и более 94 тыс. ДНК-профилей близких и родных, которые ищут без вести пропавших при особых обстоятельствах.